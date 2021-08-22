ترتيب الدوري الإنجليزي.. توتنهام يتصدر بفوزه على وولفرهامبتون.. وتعادل مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون

فرض ساوثهامبتون التعادل 1/1 على مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين ارتقى توتنهام إلى الصدارة (مع ليفربول وبرايتون)، بعد فوز السبيرز 1/0 على وولفرهامبتون.

وعلى ملعب سينت ماري سجل فريد لاعب مانشستر يونايتد الهدف الأول في المباراة، لكن في مرمى فريقه في الدقيقة 30 ليتقدم ساوثهامبتون.

ونجح ماسون غرينوود في تسجيل هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 55، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من بول بوغبا.

#الدوري_الإنجليزي

توتنهام يتصدر الترتيب بفوزه على وولفرهامبتون 1/0

وتعادل مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون 1/1#إرم_سبورت pic.twitter.com/Fvu5xTBR7v — إرم سبورت (@EremSports) August 22, 2021

ورفع التعادل رصيد مانشستر يونايتد إلى أربع نقاط في المركز الرابع، متأخرا بنقطتين عن المتصدرين ليفربول وبرايتون وتوتنهام ولكل منهم 6 نقاط، مقابل نقطة وحيدة لساوثهامبتون في المركز الثالث عشر، بانتظار بقية نتائج المباريات.

وضمن الجولة ذاتها تفوق توتنهام 1/0 على وولفرهامبتون بهدف سجله ديلي ألي من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة.

وكان توتنهام تفوق 1/0 على مانشستر سيتي في الجولة الأولى، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

وفي وقت لاحق يلعب تشيلسي مع آرسنال، على أن يلعب ليستر سيتي مع ويستهام يونايتد غدا الإثنين، في آخر مباريات الجولة الثانية.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي:



