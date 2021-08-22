التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”الإمارات“ لمتابعة لقاء ديربي العاصمة البريطانية لندن بين آرسنال وضيفه تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجه الديربي بين آرسنال وتشيلسي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”الإمارات“ في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية بصافرة الحكم بول تيرني.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف خليف.

It’s matchday – and this one is extra special! 🤩 After 767,495 minutes, 12,791 hours, 533 days and 31 first-team games at Emirates Stadium… we’re back at full capacity 🙌 Let’s make it a memorable return. Together, we’re stronger 🤝#ARSCHE pic.twitter.com/oUaiWgMMYh — Arsenal (@Arsenal) August 22, 2021

ترتيب الفريقين

يحتل آرسنال المركز السابع عشر بلا رصيد بعد خسارته أمام برينتفورد بنتيجة 2-0 في الجولة الأولى.

ويحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 3 نقاط عقب فوزه على كريستال بالاس بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

تاريخ المواجهات

يحمل لقاء الليلة رقم 204 بين الفريقين، وحقق آرسنال 79 انتصارا مقابل 65 فوزا لصالح تشيلسي و59 تعادلا.

وبدأت لقاءات آرسنال وتشيلسي يوم الـ9 من نوفمبر 1907 وشهد فوز تشيلسي على حساب آرسنال بنتيجة 2-1 بينما كان آخر لقاء يوم الـ 12 من مايو الماضي وفاز به آرسنال بنتيجة 1-0.

ويعد الإيفواري ديديه دروغبا نجم تشيلسي الأسبق هداف لقاءات الفريقين برصيد 13 هدفا بينما يبقى الفوز الأكبر من نصيب تشيلسي بنتيجة 6-0 يوم الـ22 من مارس 2014.

وتقابل الإسباني مايكل أرتيتا مدرب آرسنال مرة وحيدة ضد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي وفاز أرتيتا في لقاء الدور الثاني للدوري بالموسم الماضي بنتيجة 1-0 بينما واجه أرتيتا تشيلسي 5 مرات فاز في 3 مناسبات وتعادل مرة وخسر مرة.

آرسنال وتصحيح المسار مبكرا

يسعى آرسنال لتصحيح مساره مبكرا بعدما قدم بداية سيئة بخسارته خارج أرضه أمام برينتفورد وهو ما أصاب جماهير ”الغانرز“ بالمخاوف من تكرار سيناريو الإخفاقات.

وقال المدرب مايكل أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء ”فريقي قدم بداية ضعيفة بالفعل ولكننا سنخوض لقاءنا الأول في ملعبنا ونتطلع لمساندة جمهورنا في مواجهة صعبة أمام تشيلسي“.

وأضاف ”لا أعلم من أين أتت إصابات فيروس كورونا التي ضربت 4 لاعبين من بينهم بيير إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت، ولكن في كل الأحوال سنتعامل مع الأمر الواقع“.

وتابع ”سنواجه بطل أوروبا وأحد أقوى الأفرقة في العالم والذي يملك العديد من النجوم ولكننا نملك خطة لإيقاف هؤلاء النجوم وتقديم مستويات قوية“.

وأعلن آرسنال أخيرا تعاقده مع مارتن أوديجارد صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني بجانب حارس شيفيلد الإنجليزي آرون رامسدايل لتدعيم صفوفه.

ويعاني آرسنال غيابات مهمة على رأسها الثنائي المنضم حديثا بجانب أوباميانغ ولاكازيت وويليان للإصابة بفيروس كورونا، والثلاثي المصاب توماس بارتي وإيدي نيكيتاه وغابريل ماغلهايس.

ومن المرجح أن يعتمد أرتيتا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى بيرند لينو وأمامه الثلاثي روب هولدينغ وبن وايت وبابلو ماري في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط غرانيت تشاكا وبجواره ألبيرت لوكونغا ويمينا سيدريك سواريس ويسارا كيران تيرني، بينما يقود خط الهجوم نيكولاس بيبي وبوكايو ساكا وإيميل سميث روي.

تشيلسي وتعزيز الانطلاقة

يسعى تشيلسي لتعزيز انطلاقته وحصد العلامة الكاملة بعد الفوز المميز بالجولة الأولى وتقديم بداية مميزة بالبريميرليغ.

وقال المدرب توماس توخيل، في المؤتمر الصحفي، إن فريقه يدخل مواجهة آرسنال باحثا عن الفوز، موضحا أن غياب كريستيان بوليسيتش لإصابته بفيروس كورونا أمر محزن ولكنه سيسعى لتعويض غيابه.

ويغيب عن صفوف تشيلسي أيضا روبن لوفتوس تشيك وكريستيان بوليسيتش بجانب حكيم زياش للإصابة.

ويعتمد تشيلسي على تشكيلته التي تضم إدوارد ميندي وأمامه الثلاثي أنطونيو روديجير وأندرياس كريستينسن وتريفو شالوباه في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط نغولو كانتي وجورجينهو ويمينا سيزار أزابيلكويتا ويسارا ماركوس ألونسو مع ثلاثي الهجوم كاي هافيرتز وماسون ماونت، بينما يترقب الجميع الظهور الأول للمهاجم روميلو لوكاكو.

وقال محمد شوقي، نجم ميدلسبروه الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة تبدو صعبة على الفريقين في ظل بداية قوية لصالح تشيلسي يسعى لاستكمالها ومتعثرة لآرسنال ويتحفز لتصحيحها.

وأوضح أن تشيلسي فريق مميز ولديه العديد من النجوم وخاصة كانتي وجورجينهو في خط الوسط كما أن لوكاكو سيكون إضافة هائلة في خط الهجوم.

وأكد أن آرسنال يعاني بالفعل من غيابات مؤثرة كما أن نيكولاس بيبي لم يستطع تقديم أوراق اعتماده بالصورة المطلوبة.