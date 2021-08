التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”الإمارات“ لمتابعة لقاء ديربي العاصمة البريطانية لندن بين آرسنال وضيفه تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجه الديربي بين آرسنال وتشيلسي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”الإمارات“ في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية بصافرة الحكم بول تيرني.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف خليف.

It’s matchday – and this one is extra special! 🤩

After 767,495 minutes, 12,791 hours, 533 days and 31 first-team games at Emirates Stadium… we’re back at full capacity 🙌

Let’s make it a memorable return. Together, we’re stronger 🤝#ARSCHE pic.twitter.com/oUaiWgMMYh

— Arsenal (@Arsenal) August 22, 2021