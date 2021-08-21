فرناندينيو يحتفل بالظهور الأول لنجله بين جامعي الكرات في مباراة مانشستر سيتي ضد نوريتش

خاض البرازيلي المخضرم فرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي، يوما مميزا سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الجماعي، بفضل الفوز الساحق لفريقه على ضيفه نوريتش سيتي بخماسية نظيفة، في أولى مبارياته على أرضه في استاد الاتحاد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الدولي الإنجليزي جاك غريليش، صاحب أكبر صفقة انتقال للاعب بريطاني، هدفه الأول في ظهوره الأول على ملعب فريقه الجديد، في الانتصار الساحق على ضيفه نوريتش سيتي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وقدم سيتي عرضا رائعا في يوم لن ينساه غريليش الذي انتقل إلى الفريق مقابل مئة مليون جنيه إسترليني، رغم أن البرازيلي غابرييل جيسوس هو من خطف كل الأضواء بصناعة ثلاثة أهداف.

وبعد هزيمته في المباراة الأولى أمام توتنهام هوتسبير، مطلع الأسبوع الماضي، بدا سيتي أفضل كثيرا وتلاعب بنوريتش تماما، ليسجل خماسية.

لكن البرازيلي المخضرم، البالغ عمره 36 عاما، والذي جلس على مقاعد البدلاء دون أن يشارك، احتفل بالظهور الأول لنجله دافي بين جامعي الكرات في ملعب الاتحاد.

Special day 💙 A great debut as ball boy!

Well done team and Davi.

Keep going. 💪🏾 pic.twitter.com/b3y48QEF9r — Fernandinho (@fernandinho) August 21, 2021

وقال فرناندينيو عبر حسابه على تويتر في تعليق على صورة له وهو يصافح نجله داخل الملعب: ”يوم مميز. بداية رائعة كصبي جمع الكرات في ملعب الاتحاد، عمل جيد للفريق ولدافي، واصلوا التقدم“.

ودافي الابن البكر لفرناندينيو، وقد ولد في الخامس من مارس/آذار 2010، أي أنه يبلغ من العمر 11 عاما، ويبدو أنه يلعب في فريق الناشئين في سيتي نظرا؛ لأن جامعي الكرات غالبا ما يكونون ضمن فرق الناشئين بالأندية.

ولدى فرناندينيو ابنة أخرى تدعى ماريانا وتصغر دافي بسبع سنوات، حيث ولدت في 28 يناير/كانون الثاني عام 2017.

وانضم فرناندينيو إلى سيتي في 2013 وهو قائد الفريق وأكبر اللاعبين سنا وأكثرهم خبرة، وقد أعلن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز تجديد عقد قائده المخضرم لعام آخر، ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2022.

وشارك فرناندينيو في 350 مباراة في جميع المنافسات مع سيتي، منذ انضمامه إليه قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني في 2013، كما ساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات خلال ستة أعوام.