فرناندينيو يحتفل بالظهور الأول لنجله بين جامعي الكرات في مباراة مانشستر سيتي ضد نوريتش

خاض البرازيلي المخضرم فرناندينيو، لاعب مانشستر سيتي، يوما مميزا سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد الجماعي، بفضل الفوز الساحق لفريقه على ضيفه نوريتش سيتي بخماسية نظيفة، في أولى مبارياته على أرضه في استاد الاتحاد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الدولي الإنجليزي جاك غريليش، صاحب أكبر صفقة انتقال للاعب بريطاني، هدفه الأول في ظهوره الأول على ملعب فريقه الجديد، في الانتصار الساحق على ضيفه نوريتش سيتي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وقدم سيتي عرضا رائعا في يوم لن ينساه غريليش الذي انتقل إلى الفريق مقابل مئة مليون جنيه إسترليني، رغم أن البرازيلي غابرييل جيسوس هو من خطف كل الأضواء بصناعة ثلاثة أهداف.

وبعد هزيمته في المباراة الأولى أمام توتنهام هوتسبير، مطلع الأسبوع الماضي، بدا سيتي أفضل كثيرا وتلاعب بنوريتش تماما، ليسجل خماسية.

لكن البرازيلي المخضرم، البالغ عمره 36 عاما، والذي جلس على مقاعد البدلاء دون أن يشارك، احتفل بالظهور الأول لنجله دافي بين جامعي الكرات في ملعب الاتحاد.

Special day 💙 A great debut as ball boy!

Well done team and Davi.

Keep going. 💪🏾 pic.twitter.com/b3y48QEF9r

