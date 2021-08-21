ليفربول يحقق فوزا ثمينا على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حقق نادي ليفربول فوزا ثمينا على نظيره بيرنلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب آنفيلد، في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وسجل الهدف الأول دييغو جوتا مع الدقيقة 18 بعد عرضية متقنة من تسيميكاس.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني في شباك بيرنلي في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وألغى حكم الفار هدف محمد صلاح لاعب ليفربول في شباك بيرنلي، واحتسب الحكم تسللا على الدولي المصري.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، فإن ماني بات ينفرد بالمركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة إحرازا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نهاية المباراة | ليفربول 2 – 0 بيرنلي#إرم_سبورت pic.twitter.com/fi6WYmKQoS — إرم سبورت (@EremSports) August 21, 2021

ووصل ماني إلى 96 هدفا، ليفض الشراكة مع النيجيري ياكوبو (95 هدفا).

ويتصدر القائمة، الإيفواري ديديه دروغبا (104 أهداف)، ويليه المصري محمد صلاح (98 هدفا)، ثم التوجولي إيمانويل أديبايور (97 هدفا).

وبهذا الفوز وصل رصيد ليفربول إلى النقطة السادسة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي ”مؤقتا“، وبيرنلي دون نقاط في المركز الـ15.