لماذا لم يحاول أي ناد ضم محمد صلاح من ليفربول؟

ارتبط كل من كيليان مبابي وإرلينغ هالاند وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وروميلو لوكاكو، تقريبا أبرز المهاجمين في العالم حاليا، بحالات انتقالات من أنديتهم إلى أندية أخرى سواء تمت بالفعل أو لا تزال في مرحلة المفاوضات أو كانت مجرد تكهنات وشائعات، لكن المثير في الأمر أن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ليس من بين هؤلاء.

ويأتي ذلك بمثابة مفاجأة بالنظر إلى أن عقد الدولي المصري مع ناديه ليفربول يتبقى على نهايته أقل من عامين، حيث ينتهي في عام 2023، ويقدم أداء رائعا منذ سنوات.

ورغم تسجيله 126 هدفا في 204 مباريات مع ليفربول، إلا أن نادي ميرسيسايد لم يربطه بعقد طويل الأجل، وقد كتب وكيل أعماله رامي عباس عيسى عبر حسابه على تويتر ”أتمنى أن يشاهدوا“، وذلك عندما سجل صلاح هدفا في مرمى نوريتش سيتي في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي.

كلوب: ليفربول يريد ربط محمد صلاح بعقد طويل الأمد https://t.co/LpXB8RcAGh pic.twitter.com/jhHC83dUhE — إرم سبورت (@EremSports) August 21, 2021

ولم تكن هذه أول علامة على أن مستقبل صلاح قد يكون معلقا، بعد أن أعرب عن هذه الشكوك طوال هذا العام، حيث قال صلاح لشبكة ”سكاي سبورتس“ في مايو/آيار الماضي: ”لا أحد يتحدث معي عن ذلك، لذا لا يمكنني قول الكثير عن الأمر، لا أحد في النادي يتحدث معي عن أي شيء لذلك أنا لا أعرف“.

وجاء ذلك بعد أن تحدث بالفعل عن مستقبله لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية في مارس/آذار الماضي، وقد رد الدولي المصري عندما سئل عما إذا كان سيبقى في أنفيلد قائلا: ”الأمر ليس بيدي، سنرى ما سيحدث لكني أفضل عدم الحديث عن ذلك الآن.

”“أتمنى أن أتمكن من اللعب لسنوات عديدة أخرى ، لما لا؟“ وأضاف عندما سئل عن احتمال انتقاله إلى إسبانيا: ”لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، لذلك … ربما يومًا ما يحدث ذلك“.

وأضافت ”ماركا“ أن صلاح البالغ من العمر 29 عامًا لا يزال أصغر سنا من أقرانه المهاجمين في العديد من الأندية، ويجب أن يلفت الأنظار له سجله التهديفي حيث أحرز أكثر من 20 هدفًا في جميع المسابقات في كل موسم منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2017 قادما من روما الإيطالي.

هدف محمد صلاح في مرمى نوريتش يمنحه رقما قياسيا فريدا https://t.co/gEvCbc9x2h pic.twitter.com/lXiqPBkRH5 — إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2021

العودة بعد الصيف

ومن المفهوم أن يتردد ليفربول للغاية في بيع هدافه، وقد تكون الموارد المالية محدودة للعديد من الأندية في جميع أنحاء العالم، لكن مواهب صلاح لا مثيل لها تقريبًا.

ووفقًا لصحيفة ”ذا أتليتك“، عاد صلاح هذا الموسم من الإجازة بحماس أكثر من أي وقت مضى، ويمكن أن يكون الأمر ببساطة هو عدم رغبته في الابتعاد عن النادي الإنجليزي.

في حين أن أندية النخبة في أوروبا تبحث عن مهاجم من الطراز العالمي، فمن الأفضل لليفربول أن يقيد مستقبل صلاح قبل أن يبدأ المنافسون في مطاردته.

وصلاح أحد أصحاب الدخل المرتفع في النادي، لكن ليفربول سيحتاج إلى توفير أكبر عرض مالي في تاريخه لربط أحد أفضل الهدافين في العالم والذي بدأ بالفعل آخر عامين في عقده الحالي.