كلوب: ليفربول يريد ربط محمد صلاح بعقد طويل الأمد

أكد يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي أن النادي يعمل على ربط النجم المصري محمد صلاح بعقد جديد ليبقى في أنفيلد لسنوات عديدة مقبلة.

وجدد ”صلاح“ عقده الحالي مع ليفربول في 2018، بعد عام واحد من انضمامه من روما، وضاعف ليفربول في البداية راتبه إلى أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ولكن تم تحسين هذه الشروط بشكل كبير بعد أن سجل 44 هدفًا مذهلًا في موسمه الأول.

و“صلاح“ أحد أصحاب الدخل المرتفع في النادي، لكن ليفربول سيحتاج إلى توفير أكبر عرض مالي في تاريخه لربط أحد أفضل الهدافين في العالم والذي بدأ بالفعل آخر عامين في عقده الحالي.

ميرور: ليفربول مطالب بمنح محمد صلاح "راتبا ضخما" أو فقده مجانا https://t.co/Y64ycGc8BR pic.twitter.com/IwIdWcu4rM — إرم سبورت (@EremSports) August 19, 2021

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن كلوب قوله: ”أشارك في كل شيء تقريبًا في النادي، وربما تحدث بعض المحادثات بدوني وهذا ممكن، ولكن بصرف النظر عن ذلك فأنا أعرف كل شيء، وهذا هو الحال دائمًا، نحن لا نتحدث عن هذه الأمور.

وأضاف: ”أعلم أننا غيرنا ذلك قليلًا مع هندو (جوردان هندرسون)، لكن هذا لا يعني أننا سنتحدث من الآن فصاعدًا ونبلغ الجميع بكل خطوة صغيرة نتخذها في أي مفاوضات، ومن الواضح أن صلاح يمر بلحظة جيدة حقًا في مسيرته، ومن حيث الحالة المزاجية“.

وتابع: ”نحن جميعًا بالغون وكلنا محترفون، وهناك مفاوضات، وسيكون هناك المزيد من المفاوضات، وعندما يكون هناك قرار نهائي سنعلنه، وحتى ذلك الحين من المهم فقط معرفة كيفية عمل الأطراف معًا في هذه المرحلة“.

وبعدما سجل الهدف الثالث في الفوز 3-صفر على نوريتش سيتي، الأسبوع الماضي، يحتاج اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى 4 أهداف فقط ليصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا حقق ذلك في المباراتين التاليتين ضد بيرنلي وتشيلسي، فإنه سيعادل الرقم القياسي لروجر هانت في تحقيق الرقم القياسي في 148 مباراة.

وقالت صحيفة ”ذا أتليتك“ قبل يومين إن ليفربول يريد تمديد عقد صلاح لمدة عامين آخرين حتى العام 2025 في صفقة قياسية للنادي ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي الإنجليزي العريق.

وهذا يعني أن ”صلاح“ سيبقى في ليفربول حتى بلوغ 33 عامًا، ويمدد مسيرته في أنفيلد إلى 8 سنوات، كما أنه سيتفوق على المدافع الهولندي فان دايك الأعلى أجرًا حاليًا بحصوله على 220 ألف جنيه إسترليني.

وسجل اللاعب المصري 126 هدفًا، وصنع 49 تمريرة حاسمة في 204 مباريات منذ انتقاله إلى ليفربول من روما في صيف 2017

"ليفربول إيكو" تفسر تغريدة وكيل محمد صلاح الغامضة بعد هدفه في نوريتش سيتي https://t.co/085mCqSPJP pic.twitter.com/UDUhPzUq0e — إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2021

وأضاف كلوب: ”مع بقاء عامين على نهاية عقده يمكنك أن تتخيل أن هناك مفاوضات، إنه متعطش لتسجيل المزيد من الأهداف ليس هناك شك بذلك“.

ولطالما ارتبط ”صلاح“ بالابتعاد عن ليفربول، ورفض استبعاد الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد في وقت لاحق من مسيرته، عندما صرح بذلك، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لذلك يسعى ليفربول بقوة لحسم أمر عقده الجديد في أسرع وقت ممكن.