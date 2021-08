غوارديولا يرد على تقارير تعاقد مانشستر سيتي مع ليفاندوفسكي

سخر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من سؤال عن اهتمام محتمل بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، وقال اليوم الجمعة إنه سيكون سعيدا إذا انتهت فترة الانتقالات الآن.

وذكرت محطة سكاي سبورتس أن المهاجم البولندي، الذي تعاقد معه غوارديولا حين كان يقود بايرن، يتطلع لتحدٍ جديد مع فريق آخر من الصفوة في أوروبا.

ورد المدرب الإسباني ساخرا: ”السؤال التالي“ ثم أضاف: ”ليفاندوفسكي لاعب مهم في بايرن ميونيخ وسيبقى هناك. لن أتحدث عن فترة الانتقالات مع تبقي 11 يوما“.

Tune in shortly for Pep's press conference ahead of our first home game of the season! 🙌⬇️

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re

— Manchester City (@ManCity) August 20, 2021