غوارديولا يرد على تقارير تعاقد مانشستر سيتي مع ليفاندوفسكي

سخر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من سؤال عن اهتمام محتمل بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، وقال اليوم الجمعة إنه سيكون سعيدا إذا انتهت فترة الانتقالات الآن.

وذكرت محطة سكاي سبورتس أن المهاجم البولندي، الذي تعاقد معه غوارديولا حين كان يقود بايرن، يتطلع لتحدٍ جديد مع فريق آخر من الصفوة في أوروبا.

ورد المدرب الإسباني ساخرا: ”السؤال التالي“ ثم أضاف: ”ليفاندوفسكي لاعب مهم في بايرن ميونيخ وسيبقى هناك. لن أتحدث عن فترة الانتقالات مع تبقي 11 يوما“.

Tune in shortly for Pep's press conference ahead of our first home game of the season! 🙌⬇️ 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) August 20, 2021

وكانت شبكة ”سكاي سبورتس“ قد قالت، أمس الخميس، إن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي بايرن ميونيخ يريد الرحيل عن النادي البافاري خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الشبكة تقريرا قالت فيه إن ”ليفاندوفسكي يريد خوض ”تحدٍ جديد“، والانضمام إلى نادٍ أوروبي آخر قبل أن يبلغ 35 عاما.

وأوضحت: ”ليفاندوفسكي حقق كل البطولات الممكنة مع بايرن ميونخ، ويريد خوض مغامرة جديدة قبل أن يتقدم به العمر ويصبح على مشارف الاعتزال“.

وكشفت ”سكاي سبورتس“ أن نادي بايرن ميونيخ الألماني قدّر سعر ليفاندوفسكي بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، في حال بيعه لأي نادٍ أوروبي.

سكاي سبورتس: #ليفاندوفسكي يرغب في خوض تحدي جديد ويطلب الرحيل عن #بايرن_ميونخ

النادي الألماني يقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني pic.twitter.com/3BWhYWDniF — إرم سبورت (@EremSports) August 19, 2021

ويبدو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر حرصا على ضم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الراغب في حصد ألقاب بمسيرته.

وعن شعوره بالرضا عن التشكيلة الحالية قال غوارديولا: ”بالتأكيد أنا أكثر من سعيد. لدينا نفس فريق الموسم الماضي باستثناء سيرجيو (أغويرو) وجاك جريليش“.

وانتقل الأرجنتيني أغويرو، هداف سيتي التاريخي، إلى برشلونة، بينما انضم جريليش من أستون فيلا في صفقة قياسية بالدوري بلغت 100 مليون جنيه استرليني (136.02 مليون دولار).

وأشار غوارديولا إلى أن لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين لم يتدرب اليوم الجمعة، ليثير الشكوك حول مشاركته أمام نوريتش سيتي الصاعد للأضواء غدا السبت.

وأوضح: ”كيفن يعاني من مشكلة في الكاحل وسنقيّم حالته غدا“.

وتعافى زميله في خط الوسط إيلكاي جندوجان من مشكلة بالكتف.

وتابع المدرب: ”بقية اللاعبين في حالة جاهزية باستثناء فيل فودن“.

وخسر سيتي المباراة الافتتاحية له بالدوري 1-صفر أمام توتنهام هوتسبير، لذا لن يعتبر جوارديولا نوريتش صيدا سهلا.

وقال: ”دانييل (فاركه) مدرب استثنائي واستمتع بمشاهدة مباريات هذا الفريق، وسنواجه منافسا متميزا لكننا في نفس الوقت سعداء باللعب أخيرا وسط جماهيرنا على استاد الاتحاد، واللاعبون يتحسنون أسبوعيا“.