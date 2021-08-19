ديلي ميل.. مانشستر يونايتد يغري بوغبا براتب ضخم

قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الخميس، إن مانشستر يونايتد ينوي إغراء لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا للبقاء في اولد ترافورد.

وينتهي عقد بوغبا، البالغ من العمر 28 عاما، مع مانشستر يونايتد في يونيو 2022، وحال فشل الإدارة في تجديد عقده فإنه سيرحل مجانا صيف العام المقبل.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ إن مانشستر يونايتد ينوي تجديد عقد بوغبا لمدة 5 سنوات، مقابل حصوله على أجر أسبوعي يبلغ 400 ألف إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أنه حال موافقة بوغبا على هذا العرض، فإنه سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في مانشستر يونايتد.

ويحصل بوغبا بموجب العقد الحالي على 290 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، علما أن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا هو اللاعب الأعلى أجرا في مانشستر يونايتد حاليا.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ أن بوغبا لم يقبل حتى الآن عرض مانشستر يونايتد، علما أنه يرتبط بالرحيل عن أولد ترافورد منذ فترة طويلة.

وكان عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد ينتهي هذا الصيف، لكن إدارة الفريق استغلت وجود بند يسمح لها بتجديده لموسم آخر دون موافقة اللاعب.

وقبل أيام، قالت صحيفة ”ديلي ستار“ إن بوغبا سينتقل إلى ريال مدريد في السوق الصيفي المقبل، بنهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

وأضافت أن بوغبا سيشكل ثلاثيا قويا في ريال مدريد مع مواطنه كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي، والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند الحالي.

وصنع بوغبا 4 أهداف لمانشستر يونايتد، في فوزه 5/1 على ليدز يونايتد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وإلى جانب ريال مدريد، تربط تقارير بوغبا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، حيث قالت صحيفة ”إندبندنت“ إن النادي الفرنسي مستعد لمنح بوغبا راتبا أسبوعيا يبلغ 510 آلاف جنيه إسترليني، ما يعني حصوله على أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد (نحو 31 مليون يورو).

اللعب لريال مدريد حلم

وفي أكتوبر الماضي، قال بوغبا: ”ترددت العديد من الأنباء حول هذا الأمر (الانتقال لريال مدريد).. ماذا يمكنني أن أقول؟ بالتأكيد كل اللاعبين يحبون اللعب لريال مدريد“.

قذيفة بعيدة المدى 🚀 من بول بوغبا تنفجر في مرمى سويسرا!هدف أكثر من رائع للنجم الفرنسي! هل سيكون أجمل أهداف البطولة ؟ #يورو2020 | #فرنسا_سويسرا pic.twitter.com/9BNGuKwOb6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2021

وأضاف: ”إذا تحقق اللعب لريال مدريد سيكون حلمًا.. لماذا لا أحقق ذلك ذات يوم؟ لكن كما قلت من قبل، أنا في مانشستر يونايتد وأحب فريقي، وسأقدم كل شيء، والآن أستمتع بأدائي هنا، وأرد الجميل للنادي“.

ورحل بوغبا عن مانشستر يونايتد، مجانا، صيف 2012 إلى يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يعيده النادي الإنجليزي مقابل 105 ملايين يورو، صيف 2016.

ولعب بوغبا 207 مباريات مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 46، ونال معه لقبين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبا في الدوري الأوروبي.