ميرور: ليفربول مطالب بمنح محمد صلاح "راتبا ضخما" أو فقده مجانا

ركزت صحيفة ”ميرور“ البريطانية على مستقبل النجم المصري محمد صلاح في ليفربول بعدما دخل الموسمين الأخيرين في عقده حيث أصبح تجديد عقده ضرورة ملحة لإدارة الفريق.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ليفربول تلقت تحذيرا بكونها مطالبة بمنح محمد صلاح راتبا كبيرا أو تفقده مجانا بعد نهاية عقده.

وحسب الصحيفة فالنجم المصري محمد صلاح أصبح أهم لاعب في ليفربول منذ قدومه في 2017 قادما من روما حيث سجل 95 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 4 مواسم، كما بدأ الموسم الحالي بقوة إذ كان مفتاح فوز الفريق أمام نوريتش سيتي 3-0 في بداية لقاءات الفريق في الموسم الجديد وسجل هدفا وأسهم في الهدفين الآخرين.

"ليفربول إيكو" تفسر تغريدة وكيل محمد صلاح الغامضة بعد هدفه في نوريتش سيتي https://t.co/085mCqSPJP pic.twitter.com/UDUhPzUq0e — إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2021

وجدد ليفربول عقود 4 من نجومه وهم: الحارس البرازيلي أليسون بيكر والمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك والبرازيلي فابينو والظهير الإنجليزي ألكسندر أرلوند لمدة أطول، كما أن القائد جوردان هندرسون يستعد للتوقيع على عقد جديد.

ويحتاج ليفربول لتقديم عرض مغر حتى يقنع النجم المصري بتجديد عقده الذي ينتهي في 2023، وإلا فقده قبل نهاية عقده، خاصة وأنه أصبح أهم لاعب في ليفربول منذ انضمامه من روما في عام 2017، حيث سجل 95 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الماضية.

وعبر محمد صلاح في تصريحات سابقة عن رغبته في خوض تحد جديد خصوصا برفقة أحد عملاقي كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة وكان محط شائعات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية والتي تحدثت عن رحيله عن ليفربول.

وحسب ميرور فإدارة ليفربول تتجه حاليا للتركيز على تجديد عقد محمد صلاح لمدة طويلة.

وتحدث تريفور سنكلير النجم السابق لمانشستر سيتي عن تجديد عقد النجم المصري للصحيفة وقال ”إنه لاعب كبير وهداف كبير وإن لم يرغب ليفربول في المخاطرة بخسارته يجب عليهم منحه راتبا كبيرا، لأني أعتقد أنه يستحق ذلك، أعتقد أنه أفضل لاعب لديهم نحن نتحدث عن ليفربول لذا فإن أفضل راتب هو لفان ديك ويجب أن يحل محمد صلاح مكانه ”.

هدف محمد صلاح في مرمى نوريتش يمنحه رقما قياسيا فريدا https://t.co/gEvCbc9x2h pic.twitter.com/lXiqPBkRH5 — إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2021

وأضاف الدولي الإنجليزي السابق ”محمد صلاح هداف، إن تسجيل الأهداف أصعب بكثير من القيام بأي شيء آخر على ملاعب كرة القدم وهو يفعل ذلك بسهولة“.

وأكد سنكلير أهمية محمد صلاح في ليفربول وقيمته لدى المدرب يورغن كلوب وقال عن تجديد عقده أيضا ”يجب أن يشعروا بالقلق لأنه بالنسبة لي أفضل لاعب لديهم كما هو الحال في الأهداف التي يحققها طيلة أربع المواسم الماضية“.

وأضاف ”إنه جزء لا يتجزأ من الطريقة التي يلعب بها الفريق في المستقبل، لقد أصبح _نوعا ما_ قائدا“.