أوديغارد لاعب ريال مدريد ينتقل إلى آرسنال

كشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريريز رومانو، عن إتمام صفقة انتقال النرويجي الشاب مارتن أوديغارد من ريال مدريد إلى آرسنال.

وبحسب رومانو، فإن الصفقة قد أغلقت بالفعل، ومن المتوقع إعلانها بشكل رسمي خلال ساعات.

وانتقال أوديغارد إلى آرسنال، جاء بعد طلب من اللاعب لإدارة ريال مدريد، حيث يرغب في اللعب بشكل أساسي، وهو ما لن يتوفر له مع المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

ولعب أوديغارد معارا من ريال مدريد في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وبحسب التقارير ستتكلف الصفقة 40 مليون يورو تقريبا، حيث سيوقع اللاعب لمدة 5 سنوات، دون وجود بند أحقي شراء.

تأثير على صفقة هالاند

وكانت تقارير تحدثت عن فقدان ريال مدريد عاملا مهما في سعيه للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب بروسيا دورتموند حال رحيل أوديغارد.

وبحسب موقع ”ديفونسا سونترال“ فإيرلينغ هالاند يملك علاقة صداقة قوية مع مواطنه مارتن أوديغارد، وكانت إحدى العوامل التي يعتمد عليها ريال مدريد للتعاقد مع نجم بروسيا دورتموند، لكنه عامل ليس حاسما.

وأكد الموقع، أن إدارة ريال مدريد لا تخشى فقدان مارتن أوديغارد من خلال بيعه لآرسنال، ولا تعتقد أن رحيله سيؤثر على صفقة إيرلينغ هالاند.

وتعتقد إدارة ريال مدريد أن مهاجم بروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند يرغب في اللعب لريال مدريد، سواء كان بجواره مواطنه أوديغارد أو رحل عن الفريق.

وأدى سلوك مارتن أوديغارد بعدم رغبته القتال على مركز أساسي في ريال مدريد، وتفضيله الرحيل، لغضب إدارة ريال مدريد، التي تؤمن بمؤهلاته وواثقة من كونه سيصبح لاعبا عالميا في مركزه.

الشرط الجزائي في عقد هالاند

من جهة أخرى ذكرت تقارير إعلامية ألمانية، أن إدارة بروسيا دورتموند ترغب في رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد إيرلينغ هالاند، والذي يسمح له بالرحيل صيف 2022 من 75 مليون يورو إلى 90 مليون يورو.

ورفض الفريق الألماني بيع نجمه النرويجي خلال الصيف الحالي، رغم تلقيه عروضا تفوق 100 مليون يورو، لكنه فضل الاحتفاظ باللاعب، وطلب مبلغا يفوق 160 مليون يورو.

وتعتقد إدارة بروسيا دورتموند، أن تطور إيرلينغ هالاند وأرقامه المهمة ومستواه يستحق شرطا جزائيا أعلى من 75 مليون يورو، وتواصلت مع والد اللاعب ووكيل أعماله مينو رايولا وأخبرتهما برغبتها رفع الشرط الجزائي المتفق عليه لرحيله صيف 2022 إلى 90 مليون يورو.