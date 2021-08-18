من هي ميمي فواز مقدمة حفل قرعة أمم أفريقيا‎؟

خطفت مقدمة البرامج الرياضية النيجيرية الحائزة على جوائز عديدة ميمي فواز، الأنظار بإطلالتها وحضورها خلال تقديمها حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية ”الكاميرون 2022″، مساء الثلاثاء، بجانب أسطورة التليفزيون والإذاعة الكاميرونية ليونار شاتيلان.

وميمي فواز مذيعة معروفة قامت بتغطية كرة القدم الأفريقية لفترة من الوقت وعملت بمواقع عالمية من بينها منصات دولية مثل ”BBC“.

ووفقا لصفحتها على موقع ”performingartistes“، فإن ”ميمي صحفية متعددة المواهب تم ترشيحها للعديد من الجوائز في المملكة المتحدة ونيجيريا“.

وأضاف الموقع ”ميمي من المساهمين في قناة سي إن إن أفريكان فوتبول، بالإضافة إلى أنها صحفية مستقلة في خدمة ”بي بي سي وورلد“ وتعمل بالقطعة لقناة فوكسافريكا التلفزيونية الأفريقية ومقرها لندن، عملت _أيضا_ مع شبكات ITN و ITV London Tonight“.

What an honour it was to be your host at the @caf_online AFCON2021 draw. I can’t thank you all enough for your wonderful messages. #TotalEnergiesAFCON #host #yourhost pic.twitter.com/bap6oU8EO7 — Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) August 17, 2021

وقد أجرت ميمي فواز مقابلات مع العديد من الشخصيات الأفريقية البارزة بمن في ذلك رئيس تنزانيا السابق، جاكاي كيكويتي، ونائب الرئيس النيجيري السابق، نامادي سامبو، والمجموعة الموسيقية النيجيرية بي سكوير، وأسطورة كرة القدم الأفريقية ديدييه دروغبا، وأيضا الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

عملت _أيضا_ في أفلام وثائقية عن إرث نيلسون مانديلا.

في جنوب أفريقيا غطت كأس الأمم الأفريقية 2013 وأجرت مقابلات مع نجوم كرة القدم الأفريقية، كصحفية تحظى باحترام كبير، كانت منتجة ومقدمة لبرنامج الرياضة الرياضي الرائد على قناة Voxafrica TV Sports 360، وكانت تعمل أيضا، لحسابهم الخاص في ESPN وقد غطت بطولة ويمبلدون وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة لهم.

وقدمت ميمي أكبر جائزة رياضية في أفريقيا، وهي جائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي.

وتجيد ميمي فواز التحدث بالفرنسية والإنجليزية بطلاقة.

That's my girl right there @MimosaFawaz hosting the #TotalEnergiesCAFCL #AFCON draw! Well done sis! I told you you'd knock it out of the park! Congrats! And great stuff from my African brother @BBC_NickCavell ! Great 'tache! pic.twitter.com/JeVY0HN5u5 — Ōkwóchè (@okwoche) August 17, 2021

قرعة أمم أفريقيا 2022

وأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي سحبت، أمس الثلاثاء، في ياوندي عن وقوع الجزائر، حاملة اللقب، في مجموعة صعبة ضمت ساحل العاج، بينما ستخوض الكاميرون صاحبة الأرض المباراة الافتتاحية أمام بوركينا فاسو.

ولن تواجه الجزائر، المتوجة بلقب 2019 في مصر، ساحل العاج حتى مباراتهما الأخيرة في المجموعة الخامسة، حيث يمكن للمنتخبين التأهل للدور الثاني قبل هذه المواجهة على حساب غينيا الاستوائية وسيراليون.

وستخوض الكاميرون، التي تستضيف البطولة بعد 50 عاما من استضافتها للمرة الوحيدة، مباراة صعبة أمام بوركينا فاسو في ياوندي ضمن المجموعة الأولى في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل، وستواجه أيضا إثيوبيا والرأس الأخضر التي أزعجتها خلال التصفيات المؤهلة للبطولة.

وضمت المجموعة الرابعة كلا من مصر ونيجيريا، بينما ستتنافس غانا مع المغرب في المجموعة الثالثة.

وتشارك جزر القمر، بالمجموعة الثالثة، وجامبيا، بالمجموعة السادسة، في البطولة للمرة الأولى.

وسيستضيف ملعبان في ياوندي، فضلا عن ملاعب تم بناؤها أو تجديدها أخيرا في بافوسام وغاروا وليمبي مباريات البطولة التي تأجلت لمدة عام بسبب جائحة كوفيد-19 وستختتم في السادس من فبراير من العام المقبل.

وكان من المفترض أن تستضيف الكاميرون نهائيات 2019 لكن سحبها الاتحاد الأفريقي (الكاف) منها عندما وجد مفتشوه أنها غير جاهزة، لتستضيف مصر البطولة في اللحظة الأخيرة.

وأوضح الاتحاد الأفريقي أن المباراة الافتتاحية ستكون بين الكاميرون وبوركينا فاسو يوم الـ9 من يناير 2022.

The energy and enthusiasm👌🏽 @MimosaFawaz TotalEnergies @CAF_Online Africa Cup of Nations Cameroon 2021 Draw… Celebrating the Beauty and Spirit of the Iconic African Football. #AFCON2021Draw pic.twitter.com/SOReUsA9LE — Ericsson Temu (@EricssonTemu) August 17, 2021

وفيما يأتي نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: الكاميرون (البلد المضيف) وبوركينا فاسو وإثيوبيا والرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال وزيمبابوي وغينيا ومالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب وغانا وجزر القمر والجابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا ومصر والسودان وغينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر وساحل العاج وسيراليون وغينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة: تونس ومالي وموريتانيا وجامبيا.