من هي ميمي فواز مقدمة حفل قرعة أمم أفريقيا‎؟

خطفت مقدمة البرامج الرياضية النيجيرية الحائزة على جوائز عديدة ميمي فواز، الأنظار بإطلالتها وحضورها خلال تقديمها حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية ”الكاميرون 2022″، مساء الثلاثاء، بجانب أسطورة التليفزيون والإذاعة الكاميرونية ليونار شاتيلان.

وميمي فواز مذيعة معروفة قامت بتغطية كرة القدم الأفريقية لفترة من الوقت وعملت بمواقع عالمية من بينها منصات دولية مثل ”BBC“.

ووفقا لصفحتها على موقع ”performingartistes“، فإن ”ميمي صحفية متعددة المواهب تم ترشيحها للعديد من الجوائز في المملكة المتحدة ونيجيريا“.

وأضاف الموقع ”ميمي من المساهمين في قناة سي إن إن أفريكان فوتبول، بالإضافة إلى أنها صحفية مستقلة في خدمة ”بي بي سي وورلد“ وتعمل بالقطعة لقناة فوكسافريكا التلفزيونية الأفريقية ومقرها لندن، عملت _أيضا_ مع شبكات ITN و ITV London Tonight“.

What an honour it was to be your host at the @caf_online AFCON2021 draw.

I can’t thank you all enough for your wonderful messages. #TotalEnergiesAFCON #host #yourhost pic.twitter.com/bap6oU8EO7

— Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) August 17, 2021