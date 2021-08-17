سكاي سبورتس: كوتينيو مفتاح تعاقد برشلونة مع أوباميانغ

ذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع المهاجم الغابوني بيير أوباميانغ لاعب آرسنال ولكن في حال رحيل الدنماركي مارتن برايثوايت، لكن سكاي سبورت أكدت أن الفريق الإسباني يفكر في صفقة تبادلية مع الفريق الإنجليزي.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“ فإن برشلونة مستعد للتخلي عن البرازيلي فيليب كوتينيو لآرسنال مقابل ضم المهاجم الغابوني الذي يحظى بدعم المدير الفني للفريق الإسباني وموافقة المدرب الهولندي رونالد كومان.

ويعاني فيليب كوتينيو حاليا من إصابة وما زال في مرحلة التعافي، ويعتبر صاحب ثاني أعلى أجر في برشلونة بعد الفرنسي أنطوان غريزمان، ويشكل رحيله فرصة للإدارة لتقليص الرواتب.

برشلونة يستعد للتعاقد مع أوباميانغ ولاكازيت.. وبريثوايت يقف عائقا https://t.co/x46J3mtwGm pic.twitter.com/WUEL2TACSs — إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2021

في المقابل جدد المهاجم الغابوني بيير أوباميانغ عقده مع آرسنال حتى صيف 2024، لكن عدم مشاركة الفريق في منافسة أوروبية والبداية الصعبة في الموسم الجديدة قد يدفعانه للرحيل هذا الصيف، خصوصا إن لم تقم الإدارة بتعزيز الفريق بلاعبين جدد قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وكان خوان لابورتا رئيس برشلونة قد أبقى الباب مفتوحا أمام التعاقد مع لاعبين جدد بحسب ظروف الفريق الاقتصادية ورحيل عدة لاعبين وذلك خلال ندوة صحفية عقدها يوم الاثنين.

وقال خوان لابورتا: “ تعرفون جميعا حالة الحد الأقصى في الفريق، يجب أن نبيع لاعبين للتعاقد مع آخرين، يجب أن نتخلص من 4 ملايين يورو لدخول مليون يورو، سنرى ما يحدث. نحن نرى اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم ومن لا يمكن ذلك، والإدارة الرياضية تعمل والسوق يغلق يوم 31 أغسطس، وما زال يمكن حدوث الكثير“.

كما تحدث خوان لابورتا عن صامويل أومتيتي وبيانيتش وكوتينيو وقال: ”أومتيتي يتدرب بشكل جيد وبيانيتش يتصرف باحترافية. كوتينيو عائد من إصابة مع كولادو وكان لدينا عرض لنرى ما سيحدث. لدينا أيضا عدة لاعبين مصابين، أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي وسيرجيو أغويرو، وهم لاعبون مهمون ويساهمون بأشياء جيدة لنا خلال هذا الموسم، وجميعهم ملتزمون جدا“.