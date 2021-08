توخيل: نسعى لإعداد لوكاكو للمشاركة في مباراة تشيلسي ضد آرسنال

قال توماس توخيل، مدرب تشيلسي، إن المهاجم المنضم حديثا روميلو لوكاكو في طريقه لبدء فترته الثانية مع النادي في قمة لندن أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل.

ولم يشارك لوكاكو خلال فوز تشيلسي 3-صفر على كريستال بالاس في الدوري يوم السبت، لاتباعه بروتوكول الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا بعد قدومه من إيطاليا لينضم مجددا إلى النادي اللندني من إنتر ميلان.

وعاد لوكاكو، البالغ 28 عاما، إلى تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار)، طبقا لتقارير صحفية، بعد سبعة أعوام من رحيله، بعد أن قاد إنتر لتحقيق لقب الدوري الإيطالي لأول مرة في 11 عاما الموسم الماضي.

وقال توخيل: ”نتوقع أن ينتهي روميلو من الحجر الصحي في الوقت المناسب حتى يتمكن من الانضمام إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء. سنحاول إعداده للعب ضد آرسنال ونأمل أن يكون على أرض الملعب“.

وانضم لوكاكو لصفوف تشيلسي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 115 مليون يورو.

