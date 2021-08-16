توخيل: نسعى لإعداد لوكاكو للمشاركة في مباراة تشيلسي ضد آرسنال

قال توماس توخيل، مدرب تشيلسي، إن المهاجم المنضم حديثا روميلو لوكاكو في طريقه لبدء فترته الثانية مع النادي في قمة لندن أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد المقبل.

ولم يشارك لوكاكو خلال فوز تشيلسي 3-صفر على كريستال بالاس في الدوري يوم السبت، لاتباعه بروتوكول الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا بعد قدومه من إيطاليا لينضم مجددا إلى النادي اللندني من إنتر ميلان.

وعاد لوكاكو، البالغ 28 عاما، إلى تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 97.5 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار)، طبقا لتقارير صحفية، بعد سبعة أعوام من رحيله، بعد أن قاد إنتر لتحقيق لقب الدوري الإيطالي لأول مرة في 11 عاما الموسم الماضي.

وقال توخيل: ”نتوقع أن ينتهي روميلو من الحجر الصحي في الوقت المناسب حتى يتمكن من الانضمام إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء. سنحاول إعداده للعب ضد آرسنال ونأمل أن يكون على أرض الملعب“.

وانضم لوكاكو لصفوف تشيلسي في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 115 مليون يورو.

Romelu Lukaku is expected to be be involved for Chelsea against Arsenal on Sunday, live on Sky Sports Premier League. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 16, 2021

وكتب لوكاكو عبر حسابه بموقع ”إنستغرام“، مودعا جماهير إنتر ميلان: ”شكرا لكم على حبكم لي كما لو أنني واحد منكم، أتمنى منكم تفهم قراري، إنها فرصة عمري، أحبكم، وأنا مشجع للإنتر حتى النهاية“.

وأضاف: ”موسمي الأول في إنتر انتهى بأصعب طريقة ممكنة، لكنكم منحتموني القوة للاستمرار، وهذا هو السبب في أننا أصبحنا أبطال إيطاليا، لقد قدمت 100% من مجهودي كل يوم في التدريبات وعلى أرض الملعب لجعلكم سعداء“.

وتابع لوكاكو: ”أتمنى منكم أن تتفهموا قراري بالانتقال لتشيلسي، إنها فرصة عمر بالنسبة لي، وأعتقد أنه في هذه اللحظة من مسيرتي فهي فرصة كنت أحلم بها“.

نغولو كانتي

بينما أوضح توخيل أن من المتوقع مشاركة لاعب الوسط نغولو كانتي، الذي غاب عن أول مباراة لتشيلسي هذا الموسم كإجراء احترازي بعد شعوره بآلام في الكاحل، في مباراة الأحد، لكن روبن لوفتوس-تشيك سيغيب بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال المدرب الألماني: ”شعر نغولو بآلام في كاحله يوم الجمعة، شعر بذلك قبل مباراة كأس السوبر ضد فياريال. لعب وهو يعاني من بعض الألم وشعر به مرة أخرى (يوم الجمعة)“.

”قررنا استبعاده وعدم المخاطرة الآن في بداية الموسم. أعتقد أن كانتي سيعود في منتصف الأسبوع ليستعد لمباراة آرسنال“.

وتابع: ”روبن للأسف كانت نتيجة اختباره إيجابية يوم الخميس. إنه في العزل الآن ويتبع البروتوكول، ولهذا السبب لا يمكن أن يشارك في مباراة بالاس“.