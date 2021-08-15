مانشستر سيتي يستهل حملة الدفاع عن اللقب بالخسارة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالخسارة 0/1 أمام توتنهام، في قمة مباريات الجولة الأولى من البريميرليغ، اليوم الأحد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وشهد أفضلية واضحة لمانشستر سيتي، من حيث السيطرة، وصناعة الفرص، لكن لم يتم استغلال أي منها.

وشهدت المباراة مشاركة جاك غريليش نجم مانشستر سيتي في التشكيلة الأساسية، في حين غاب هاري كين هداف توتنهام عن قائمة السبيرز.

غوارديولا يدافع عن سياسات مانشستر سيتي التعاقدية https://t.co/SV4O1Z87br pic.twitter.com/DUNdd9TYI1 — إرم سبورت (@EremSports) August 15, 2021

وسجل الكوري الجنوبي ”هيونغ مين سون“ الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 55 بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء، فشل إيدرسون مورايس حارس مانشستر سيتي بصدّها.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي مع نوريتش سيتي، يوم السبت 21 أغسطس، على أن يلعب مع آرسنال، يوم 28 أغسطس، في حين من المقرر أن يلعب توتنهام في الجولة الثانية مع وولفرهامبتون، لكن قبل ذلك سيلعب مع باكوس دي فيريرا البرتغالي في تحديد المتأهل إلى دور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي.

وشهدت الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي فوز مانشستر يونايتد 5/1 على ليدز يونايتد، وليفربول 3/0 على نوريتش سيتي، وتشيلسي 3/0 على كريستال بالاس، وإيفرتون 3/0 على ساوثهامبتون، وليستر سيتي 1/0 على وولفرهامبتون، وواتفورد 3/2 على أستون فيلا، وبرايتون 2/1 على بيرنلي، وبرينتفورد 2/0 على آرسنال، وويستهام 4/2 على نيوكاسل.

وفي قمة مباريات الجولة الثانية يلعب تشيلسي مع آرسنال، يوم 22 أغسطس.

أرقام سون

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ إن سون يحتل المركز الثاني ضمن قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف على مانشستر سيتي في كل المسابقات تحت قيادة بيب غرارديولا، برصيد 7 أهداف.

ويتصدر القائمة المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي وسجل 9 أهداف، بينما يحل النجم المصري محمد صلاح المركز الثالث برصيد 6 أهداف.

في حين ذكرت شبكة ”أوبتا“ أن مانشستر سيتي ثاني أكثر الأندية تلقيًا للأهداف بواسطة سون، بعد ساوثهامبتون، حيث سجل 7 أهداف على الأول، و11 هدفًا على الثاني.

وقالت شبكة ”سكواكا“ إن سون رفع رصيده 71 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على الفرنسي إيريك كانتونا مهاجم مانشستر يونايتد السابق الذي سجل 70 هدفًا.