برشلونة يستعد للتعاقد مع أوباميانغ ولاكازيت.. وبريثوايت يقف عائقا

كشفت تقارير صحفية إسبانية النقاب عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع الثنائي بيير إيمريك أوباميانغ وألكساندر لاكازيت مهاجمي آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن بشرط رحيل بريثوايت.

وحسب ما نقلت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية فإن يراقب عن كثب ثنائي هجوم آرسنال الثنائي بيير إيمريك أوباميانغ وألكسندر لاكازيت، لـ“الانقضاض عليهم“ والتعاقد معهما أو أحدهما.

صحيفة سبورت الإسبانية أفادت بوجود فرصة للبارسا في التعاقد مع الثنائي في الفترة الحالية لكن ذلك الأمر سيتم وفقاً لظروف معينة فقط.

ويرغب رونالد كومان مدرب برشلونة في التعاقد مع مهاجم جديد، ويعد أوباميانغ ولاكازيت من بين أبرز أهدافه، حيث قال في تصريحات صحفية مؤخراً إن الفريق بحاجة للتعاقد مع مهاجم جديد قبل إغلاق السوق الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لن يلبي طلب كومان إلا حال رحيل المهاجم الدنماركي مارتن بريثوايت عن الفريق وخروجه بعرض مالي جيد، قبل استقدام أوباميانغ أو لاكازيت.

وتابعت: ”يتحمس أوباميانغ ولاكازيت للرحيل عن آرسنال هذا الصيف والذهاب إلى الكامب نو، ولكن لن يستطيع البارسا دفع أي أموال للتعاقد مع أي من الثنائي وسيقبل فقط من خلال صفقات تبادلية، حال توافر الشرط الأول وهو خروج بريثوايت من قائمة الفريق“.

ويفتتح برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني مساء اليوم الأحد، بمواجهة ريال سوسيداد في أول مباراة للفريق الكتالوني دون قائده ليونيل ميسي الذي رحل إلى باريس سان جيرمان.

وعلّق المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان، على رحيل نجم ”البلوغرانا“ ليونيل ميسي، إلى صفوف باريس سان جرمان قبل أيام، قائلا: ”أعتقد أنه كان أمراً مؤلماً لجميع الكتالونيين“.

وفيما يتعلق بالموسم الجديد، أوضح كومان: ”أعلم أنه قيل الكثير عن ميسي، هذا أمر طبيعي لأننا نتحدث عن أفضل لاعب في العالم وما كان يقدمه لنا في برشلونة وفوزه معنا بالكثير من الألقاب، لكنه ليس موجوداً الآن ويجب أن نهتم باللاعبين الشباب وبامتلاكنا فريقاً قوياً للغاية للفوز بالبطولات“.