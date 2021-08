ديلي ستار: بول بوغبا سينتقل لريال مدريد مجانا صيف 2022

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا سينتقل إلى ريال مدريد في السوق الصيفي المقبل.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في يونيو 2022، ويرتبط منذ أكثر من عام بالانتقال إلى ريال مدريد.

وبحسب صحيفة ”ديلي ستار“ فإن بوغبا سيكمل الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد، على أن يلتحق بريال مدريد، مجانا، الصيف المقبل.

Last season, Paul Pogba assisted three Premier League goals.

54 minutes into this season, he's already matched that 😳 pic.twitter.com/NEHYxDFjnA

— ESPN FC (@ESPNFC) August 14, 2021