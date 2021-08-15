ديلي ستار: بول بوغبا سينتقل لريال مدريد مجانا صيف 2022

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا سينتقل إلى ريال مدريد في السوق الصيفي المقبل.

وينتهي عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد في يونيو 2022، ويرتبط منذ أكثر من عام بالانتقال إلى ريال مدريد.

وبحسب صحيفة ”ديلي ستار“ فإن بوغبا سيكمل الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد، على أن يلتحق بريال مدريد، مجانا، الصيف المقبل.

Last season, Paul Pogba assisted three Premier League goals. 54 minutes into this season, he's already matched that 😳 pic.twitter.com/NEHYxDFjnA — ESPN FC (@ESPNFC) August 14, 2021

وأضافت الصحيفة أن بوغبا، البالغ من العمر 28 عاما، سيشكل ثلاثيا قويا في ريال مدريد مع مواطنه كيليان مبابي والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بروسيا دورتموند الحالي.

ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي وهالاند، وقد ينجح فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي في التعاقد مع الشاب الفرنسي الصيف الحالي، مستغلا تبقي عام وحيد في عقده مع باريس سان جيرمان.

في حين يتردد أن عقد هالاند مع بروسيا دورتموند يشمل بندا يتيح للاعب الرحيل عن سيغنال إيدونا بارك صيف 2022 مقابل 75 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ستار“ فإن ريال مدريد يريد إعادة تكوين ”غالاكتيكوس“ لإعادة السيطرة على القارة الأوروبية، حيث نال لقب دوري أبطال أوروبا آخر مرة عام 2018.

وبدأ بوغبا بشكل مميز مع مانشستر يونايتد، في فوزه 5/1 على ليدز يونايتد، حيث صنع 4 أهداف، وقالت شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات إن اللاعب الفرنسي أصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد يصنع 4 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

بوغبا: كل اللاعبين يحلمون باللعب لريال مدريد https://t.co/1EZC5nJt5B pic.twitter.com/qMLSeTZww2 — إرم سبورت (@EremSports) October 8, 2020

وأضافت أن هناك 7 لاعبين تمكنوا من صناعة 4 أهداف في مباراة واحدة بالدوري عبر التاريخ، وهم دينيس بيركامب، وخوسيه أنطونيو رييس، وسيسك فابريغاس، وسانتي كازولا، وإيمانويل أديبايور، وهاري كين وأخيرا بوغبا.

وكان عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد ينتهي صيف 2021، لكن النادي استغل وجود بند في العقد يتيح له تمديد العقد لموسم واحد.

اللعب لريال مدريد حلم

وفي أكتوبر الماضي قال بوغبا: ”ترددت العديد من الأنباء حول هذا الأمر (الانتقال لريال مدريد).. ماذا يمكنني أن أقول؟ بالتأكيد كل اللاعبين يحبون اللعب لريال مدريد“.

وأضاف: ”إذا تحقق اللعب لريال مدريد سيكون حلمًا.. لماذا لا أحقق ذلك ذات يوم؟ لكن كما قلت من قبل، أنا في مانشستر يونايتد وأحب فريقي، وسأقدم كل شيء والآن أستمتع بأدائي هنا، وأرد الجميل للنادي“.