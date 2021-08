"ليفربول إيكو" تفسر تغريدة وكيل محمد صلاح الغامضة بعد هدفه في نوريتش سيتي

ألقت صحيفة ”ليفربول إيكو“، والمقربة من نادي ليفربول، الضوء على تغريدة رامي عباس، وكيل محمد صلاح، بعد هدفه الذي أحرزه أمس أمام نوريتش سيتي.

وسجل صلاح هدفا وصنع هدفين في المباراة التي انتهت بالفوز 3-0 ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 مباريات.

صلاح افتتح رصيده من الأهداف هذا الموسم وبدأ مبكرا السباق على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي.

وأثار عباس، وكيل النجم المصري، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما كتب على صفحته الشخصية على ”تويتر“، باللغة الأجنبية: I hope they’re watching، بما يعني ”آمل أنهم يشاهدون“.

وفسر بعض المعلقين تغريدة رامي عباس، بأنه يوجه رسالة غير مباشرة لمجلس إدارة ليفربول على خلفية تجديد عقود عدد من نجوم الفريق، ولم تتخذ قرارا في شأن صلاح.

الصحيفة البريطانية، بدورها فسرت التغريدة قائلة: ”إنها رسالة غامضة إلى مالكي ليفربول، بشأن تمديد عقد الدولي المصري بعد أن أجرى مفاوضات طويلة لتحسين راتبه مع إدارة النادي“.

ويتبقى لصلاح عامان في ليفربول، ولكن هناك مفاوضات الآن بين النادي الإنجليزي ووكيله بشأن التجديد، بعدما فعل ليفربول ذلك مع فان دايك وفابيينيو وأرنولد وأليسون بيكر.

ويستعد ليفربول لمواجهة بيرنلي في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، يوم السبت المقبل.

If you can start your season like @MoSalah, always start your season like @MoSalah.

Breaking records in Red. 𝗔𝗴𝗮𝗶𝗻… ❤️ pic.twitter.com/yd2foUls9k

— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021