غوارديولا يدافع عن سياسات مانشستر سيتي التعاقدية

دافع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن سياسات فريقه التعاقدية، وأكد أن إنفاقه مبالغ كبيرة في هذا الجانب لا يخالف قواعد اللعب المالي النظيف بعد التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي الدولي جاك غريليش مقابل مبلغ قياسي على مستوى بريطانيا.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد ألغت في يوليو من العام الماضي الإيقاف والمنع من البطولات الأوروبية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ لمدة عامين على سيتي بدعوى مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.

ومرة أخرى أثار إنفاق النادي تساؤلات جديدة بعد التعاقد مع غريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (138.63 مليون دولار) من أستون فيلا، لكن غوارديولا برر الصفقة قائلا إن ناديه حصل على 60 مليون جنيه إسترليني من بيع لاعبين خلال آخر 12 شهرا.

وقال المدرب الإسباني: ”قواعد اللعب المالي النظيف تعني وجود قيود.. ونحن في ذلك نتساوى مع الجميع، وفي النهاية كل فريق يتخذ ما يناسبه من قرارات“.

“Years ago, United and Arsenal won a lot of titles because they spend more money than other clubs. Do you remember that?”

— Hayters TV (@HaytersTV) August 15, 2021