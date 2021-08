التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة قوية خارج أرضه ضد توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”توتنهام“ في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق حفيظ دراجي.

The Champions are 𝙗𝙖𝙘𝙠 💪

ماذا يقول التاريخ؟

تبدو مواجهة الفريقين بالجولة الأولى بالدوري الإنجليزي بمثابة مباراة ثأرية بعد أن فاز السيتي على توتنهام في نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الـ25 من أبريل الماضي بهدف دون رد سجله إيميريك لابورت.

ولم يفز مانشستر سيتي في آخر 3 زيارات إلى ملعب توتنهام منذ تغلبه يوم الـ29 من أكتوبر 2018 بهدف دون رد بالدوري الإنجليزي.

وسبق أن واجه المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، منافسه توتنهام في 13 مواجهة سابقة فاز خلال 7 لقاءات وتعادل مرتين وتلقى 4 هزائم.

ويقود توتنهام هذا الموسم المدرب البرتغالي نونو سانتو، الذي واجه مانشستر سيتي 7 مرات كلها تحت قيادة غوارديولا وفاز مرتين فقط وتعادل مرة وتلقى 4 هزائم وهو نفس سجل مواجهاته ضد المدرب الإسباني.

Five of our best goals against @ManCity! 🔥

🎬 @HSBC_Sport pic.twitter.com/NqKV8jaSIE

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 14, 2021