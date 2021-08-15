التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة قوية خارج أرضه ضد توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”توتنهام“ في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ماذا يقول التاريخ؟

تبدو مواجهة الفريقين بالجولة الأولى بالدوري الإنجليزي بمثابة مباراة ثأرية بعد أن فاز السيتي على توتنهام في نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الـ25 من أبريل الماضي بهدف دون رد سجله إيميريك لابورت.

ولم يفز مانشستر سيتي في آخر 3 زيارات إلى ملعب توتنهام منذ تغلبه يوم الـ29 من أكتوبر 2018 بهدف دون رد بالدوري الإنجليزي.

وسبق أن واجه المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، منافسه توتنهام في 13 مواجهة سابقة فاز خلال 7 لقاءات وتعادل مرتين وتلقى 4 هزائم.

ويقود توتنهام هذا الموسم المدرب البرتغالي نونو سانتو، الذي واجه مانشستر سيتي 7 مرات كلها تحت قيادة غوارديولا وفاز مرتين فقط وتعادل مرة وتلقى 4 هزائم وهو نفس سجل مواجهاته ضد المدرب الإسباني.

مانشستر سيتي.. والدفاع عن لقب البريمييرليغ

يسعى مانشستر سيتي لتقديم بداية قوية في مشواره للدفاع عن لقب البريمييرليغ خاصة بعد البداية المميزة لفريقي مانشستر يونايتد وليفربول المرشحين للتنافس على اللقب.

وخسر مانشستر سيتي لقب كأس الدرع الخيرية أمام ليستر سيتي بعد الهزيمة بهدف دون رد، كما أن آخر مواجهة بين الفريقين بالجولة الأولى للدوري كانت في بداية موسم 2010 – 2011 وانتهت بالتعادل، وهي آخر مباراة لم يفز بها السيتي في افتتاح مشواره بالدوري.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، إن فريقه يحمل لقب الدوري ولكن عليه أن يبدأ من الصفر مثل باقي الفرق ويسعى لبداية مشواره بشكل مميز أمام فريق مميز.

وتطرق بيب إلى احتمالية انتقال هاري كين مهاجم توتنهام إلى صفوف السيتي، قائلا ”هو لاعب في توتنهام ولن أتحدث عنه ولا أريد الحديث عن الانتقالات“.

وتحيط الشكوك بمشاركة العديد من نجوم السيتي بسبب الغيابات على رأسهم كيفين دي بروين وفيل فودين بسبب الإصابة بجانب جون ستونز وغابريل جيسوس والحارس إديرسون وجون ستونز وكايل ووكر وإيمريك لابورت.

ومن المنتظر أن يعتمد السيتي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى زاك ستيفن وأمامه الرباعي روبن دياز وناثان آكي وجواو كانسيلو وبنيامين ميندي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط رودريغو وفرناندينيو وإلكاي غوندوغان مع ثلاثي الهجوم فران توريس ورياض محرز وجاك غريليش.

توتنهام.. وبداية عهد نونو سانتو

يسعى توتنهام لافتتاح مشواره مع مدربه البرتغالي نونو سانتو بنتيجة مميزة أمام حامل اللقب، وتعاقد الفريق مع بريان جيل جناح إشبيلية الإسباني بجانب ثنائي أتالانتا الحارس بييرلويغي جوليني وكريستيان روميرو لتدعيم صفوفه.

وأكد نونو سانتو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن مواجهة السيتي ستكون صعبة ومهمة في بداية مشوار الدوري الإنجليزي، موضحا أن الجميع جاهز ويستعد بقوة بمن فيهم هاري كين، ومسألة المشاركة من عدمها وفقا لقراره.

ومن المقرر أن يعتمد نونو سانتو على تشكيلة تضم حارس المرمى هوغو لوريس وأمامه رباعي خط الدفاع إيريك داير ودافينسون سانشيز وجافيت تانغانغا وسيرجيو ريغيليون.

ويقود خط الوسط أوليفير سكيب وبجواره بيير هويبرغ وأمامهما ديلي آلي وعلى الأطراف هيونج سون مين وستيفن بيرغوين وفي الهجوم لوكاس مورا أو هاري كين.

وقال محمد شوقي، لاعب وسط ميدلسبره الإنجليزي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الصراع التكتيكي بين غوارديولا وسانتو سيكون العنوان الأبرز لمواجهة السيتي وتوتنهام.

وأشار إلى أن جاهزية هاري كين وتركيزه سيكونان عاملين مهمين خاصة في ظل أنباء اقترابه من السيتي قبل غلق باب الانتقالات، موضحا أن السيتي لديه قدرات مميزة في خط الهجوم رغم الغيابات.

وأوضح أن توتنهام سيعتمد بشكل رئيس على انطلاقات الكوري هيونغ سون مين لإرهاق دفاعات السيتي والوصول لهز الشباك.