ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نوريتش سيتي

حقق ليفربول فوزا ثمينا على نظيره نوريتش سيتي بنتيجة (3-0)، في المواجهة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

سجل ثلاثية ليفربول دييغو جوتا وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح، في الدقائق 26 و65 و74.

فوز كبير لمان يونايتد

وأحرز برونو فرنانديز أول ثلاثية له في كرة القدم الإنجليزية أمام جماهير متحمسة في أولد ترافورد، ليقود مانشستر يونايتد لفوز ساحق 5-1 على ليدز يونايتد، في انطلاقة قوية له بالدوري الممتاز اليوم السبت.

وقدم لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا أربع تمريرات حاسمة، أي أكثر بتمريرة من رصيده في الموسم الماضي بأكمله في الدوري، ليساعد يونايتد الذي لعب بشراسة أمام مدرجات ممتلئة لأول مرة خلال 17 شهرا.

وفي مباراة أخرى، فاز تشيلسي بسهولة 3-صفر على كريستال بالاس، حيث استهل بطل أوروبا مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بتوجيه رسالة قوية برغبته في المنافسة على اللقب.

هدف محمد صلاح في مرمى نوريتش يمنحه رقما قياسيا فريدا https://t.co/gEvCbc9x2h pic.twitter.com/lXiqPBkRH5 — إرم سبورت (@EremSports) August 14, 2021

وافتتح الإسباني ماركوس ألونسو التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة 27، وأضاف الأمريكي كريستيان بوليسيك الهدف الثاني بعد متابعة كرة مرتدة قبل الاستراحة بخمس دقائق.

وفي الشوط الثاني أكمل المدافع تريفو كالوبا، الصاعد من فرق الناشئين، ظهوره الأول في الدوري بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة هائلة، ليسجل هدفه الأول مع النادي منذ انضمامه وعمره ثماني سنوات.

بينما استهل ليستر سيتي مشواره في الدوري بالفوز 1-صفر على ضيفه وولفرهامبتون واندرارز، بفضل هدف مذهل من جيمي فاردي على طريقته الخاصة في الدقيقة 41 على استاد كينغ باور.

وراوغ ريكاردو بيريرا اثنين من مراقبيه في الجهة اليمنى ثم مرر كرة عرضية انقض عليها فاردي بعد التفوق على كونور كوادي، ليحولها إلى الزاوية العليا في المرمى بلمسة مذهلة.

وفي مباراة أخرى، استهل واتفورد عودته إلى الدوري الإنجليزي بالفوز 3-2 على أستون فيلا.

وسجل إيمانويل دينيس وكوتشو هرنانديز في ظهورهما الأول مع واتفورد، كما هز زميلهما إسماعيلا سار الشباك بتسديدة غيرت اتجاهها، ليتقدم الفريق الصاعد من الدرجة الثانية 3-صفر.

ويتصدر جدول المسابقة مانشستر يونايتد برصيد 3 نقاط، ويأتي خلفه ليفربول ثم تشيلسي وإيفرتون وبرينتفورد ثم واتفورد، وكلهم بنفس الرصيد.