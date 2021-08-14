تغريدة غامضة من رامي عباس بعد هدف محمد صلاح في شباك نوريتش‎

أثار رامي عباس، وكيل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، الجدل بعد تغريدة له عبر حسابه الموثق على ”تويتر“، بعدما أحرز صلاح هدفا في مواجهة فريقه لنظيره نوريتش سيتي، يوم السبت، في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث، بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة رائعة في شباك الهولندي كرول بالدقيقة 74.

وصنع صلاح هدفين في المباراة، حيث تقدم دييغو جوتا بالهدف الأول وروبرتو فيرمينو بالهدف الثاني.

وبعد هدف صلاح مباشرة كتب رامي عباس: ”آمل أنهم يشاهدون“، وهو ما فسره الجمهور بأنها رسالة موجهة لإدارة ”الريدز“ التي لم تجدد عقد صلاح حتى الآن، رغم قيامها بتجديد عقود العديد من اللاعبين الفترة الماضية.

I hope they’re watching. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 14, 2021

وكانت صحيفة ”ديلي ستار“ الإنجليزية أشارت مؤخرا إلى أن ليفربول حريص للغاية خلال الصيف الحالي على تجديد عقود العديد من النجوم الأساسيين بتشكيل المدرب الألماني يورغن كلوب، بدلا من التعاقد مع صفقات جديدة للفريق.

وأضافت الصحيفة أن فان دايك انضم لقائمة اللاعبين الذين وقعوا عقودا جديدة داخل ليفربول الفترة الأخيرة، حيث سبقه الثنائي البرازيلي أليسون وفابينيو والظهير ترينت ألكسندر أرنولد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يعمل حاليا على تجديد عقد محمد صلاح بعد ربط فان دايك بعقد طويل الأمد مع الريدز، حيث كان ينتهي عقده في 2023، وهو نفس تاريخ انتهاء عقد صلاح مع الريدز.

وأوضحت الصحيفة أنه قد يوقع محمد صلاح عقدا جديدا مع ليفربول قريبا جدا، بعد تجديد عقود النجوم الأساسيين في الريدز.

وسينتهي عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول في صيف 2023.

وانتشرت تكهنات طوال الأشهر الماضية حول إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول هذا الصيف.