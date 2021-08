هدف محمد صلاح في مرمى نوريتش يمنحه رقما قياسيا فريدا‎

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا رائعا في مباراة فريقه ليفربول ضد نوريتش سيتي، في المواجهة التي جمعت الفريقين، يوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويتقدم ليفربول على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، حيث سجل دييغو جوتا وروبرتو فيرمينو، في الدقيقتين 26 و65، وسجل صلاح الثالث مع الدقيقة 74.

وأصبح صلاح بهذا الهدف أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في المباراة الافتتاحية لـ 5 مواسم متتالية.

ونجح الدولي المصري في الوصول إلى شباك منافسيه في المواسم الأربعة الأخيرة خلال مباريات ”الريدز“ الافتتاحية، وهو إنجاز كان يتقاسمه صلاح حاليا مع تيدي شيرينغهام مهاجم توتنهام هوتسبير الذي حقق الإنجاز أولا مواسم 1992-1993 و1993-1994 و1994-1995 و1995-1996.

وسجل صلاح أمام واتفورد في مباراة افتتاح موسم 2017-2018، قبل أن يعيد الأمر ضد وست هام يونايتد في الموسم التالي، ثم فعل ذات الأمر أمام نورويتش سيتي في الموسم قبل الماضي، وفي الموسم الماضي تمكن أيضا من التسجيل في شباك ليدز يونايتد.

محمد صلاح نافس الموسم الماضي على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، إلا أنه حصل على المركز الثاني رغم تسجيله 22 هدفا، ليأتي خلفا للمهاجم هاري كين هداف فريق توتنهام.

Mo Salah is the first player in Premier League history to score in the opening match in five straight seasons 🇪🇬👑 pic.twitter.com/0C7oNthIv8

— ESPN FC (@ESPNFC) August 14, 2021