ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. برونر فيرناندز يتصدر مبكرا‎

تصدر البرتغالي برونر فيرناندز نجم مانشستر يونايتد، ترتيب هدافي الدوري مبكرا بعد قيادته فريقه للفوز على ليدز يونايتد، يوم السبت، (5-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وأحرز أهداف مانشستر كل من برونو فيرناندز بالدقائق (30، 54 و60)، ماسون غرينوود في الدقيقة 52، فريد في الدقيقة 68، فيما سجل لوك أيلنغ هدف ليدز الوحيد في الدقيقة 48.

بهذا الفوز، جمع مانشستر أول 3 نقاط له في سباق الدوري الإنجليزي، ليتصدر جدول الترتيب، فيما يظل ليدز دون نقاط بالمركز الأخير.

وجاء فيرنانديز في صدارة هدافي المسابقة برصيد 3 أهداف، ويلاحقه، كريستيان نورغارد، لاعب برينتفورد، ثم فريد، نجم مانشستر يونايتد، ولوك أيلينغ، وماسون غرينوود.

ووفقًا لشبكة ”أوبتا“ للإحصاءات، فإن ثلاثية فيرناندز تعد العاشرة التي تسجل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الدوري الإنجليزي قد انطلق، أمس الجمعة، بإقامة مباراة برينتفورد الصاعد حديثا للبريميرليغ ضد آرسنال، في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الصاعد حديثا 2 – 0.

FT: Man Utd 5-1 Leeds

The crowd are loving every single moment of this! 😍

The Red Devils have put on a show in front of the Old Trafford faithful 👌 pic.twitter.com/qBhqkehhmZ

— Football on BT Sport (@btsportfootball) August 14, 2021