رياضة

موندو ديبورتيفو: فلورنتينو بيريز يفكر في نقل ريال مدريد للعب في الدوري الإنجليزي
تاريخ النشر: 14 أغسطس 2021 8:37 GMT
تاريخ التحديث: 14 أغسطس 2021 9:45 GMT

موندو ديبورتيفو: فلورنتينو بيريز يفكر في نقل ريال مدريد للعب في الدوري الإنجليزي

بيريز يعتقد أن موافقة رابطة الدوري الإسباني على الاتفاقية مع صندوق "CVC" الاستثماري بمثابة طعنة تؤكد ضرورة الرحيل عن الدوري الإسباني، بعد طعنة رفض دوري السوبر الأوروبي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، إن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يدرس الانتقال للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن بيريز يدرس منذ أسابيع إمكانية الانتقال للمشاركة في دوري آخر بعيدا عن الدوري الإسباني، بسبب العقبات التي يفرضها خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا على النادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز ضاق ذرعا من المشاكل والعقبات التي يضعها خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا.

وبحسب الصحيفة فإن بيريز يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم تجميع معلومات حول خيارات الانضمام إلى الدوري الإيطالي أو الدوري الألماني.

ويعتقد بيريز أن موافقة رابطة الدوري الإسباني على الاتفاقية مع صندوق ”CVC“ الاستثماري بمثابة طعنة تؤكد ضرورة الرحيل عن الدوري الإسباني، بعد طعنة رفض دوري السوبر الأوروبي.

ويوم الخميس أقرت الجمعية العمومية لرابطة الدوري الإسباني الاتفاقية مع صندوق ”CVC“ الاستثماري، بموافقة 38 ناديا ومعارضة ريال مدريد وبرشلونة.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن ريال مدريد يرى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون إيجابية لكل من الدوري الإنجليزي والنادي الملكي، خاصة أن البريمرليغ يناسب مطالب بيريز من حيث قوة الأندية والفائدة المالية.

عائق بريكست
لكن أخطر ما يهدد خطة ريال مدريد في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي اتفاق بريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي والقانوني والإداري.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر سيؤدي لعقبات قانونية أمام الدوري الإنجليزي لقبول نادٍ غير بريطاني في البريمرليغ.

ورغم ذلك قالت الصحيفة إنه ليس من الصعب تخيل انتقال ريال مدريد إلى الدوري الإنجليزي، وهو ما سيزيد من تطور البريمرليغ إلى حدود غير متوقعة.

ومن المقرر أن يبدأ مدريد مشواره في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2021/2022 اليوم السبت بمواجهة ديبورتيفو آلافيس.

دوري السوبر الأوروبي
وفي أبريل الماضي أعلن 12 ناديا أوروبيا تأسيس دوري السوبر الأوروبي، وتم تعيين فلورنتينو بيريز رئيسا لمجلس إدارة المسابقة.

لكن البطولة الجديدة قوبلت برفض واسع ما اضطر الأندية للانسحاب، في حين يرفض ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الانسحاب من المسابقة.

ويرى بيريز، الذي يبلغ من العمر 74 عاما، والذي يترأس ريال مدريد منذ عام 2009، أن دوري أبطال أوروبا فقد بريقه، وأن دوري السوبر الأوروبي سينقذ كرة القدم.

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