موندو ديبورتيفو: فلورنتينو بيريز يفكر في نقل ريال مدريد للعب في الدوري الإنجليزي

قالت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، إن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يدرس الانتقال للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن بيريز يدرس منذ أسابيع إمكانية الانتقال للمشاركة في دوري آخر بعيدا عن الدوري الإسباني، بسبب العقبات التي يفرضها خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا على النادي الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز ضاق ذرعا من المشاكل والعقبات التي يضعها خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا.

فلورنتينو بيريز: دوري أبطال أوروبا فقد بريقه ودوري السوبر سينقذ كرة القدم https://t.co/H4L3vsLxl8 pic.twitter.com/5LtmUq5MRv — إرم سبورت (@EremSports) April 19, 2021

وبحسب الصحيفة فإن بيريز يفضل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم تجميع معلومات حول خيارات الانضمام إلى الدوري الإيطالي أو الدوري الألماني.

ويعتقد بيريز أن موافقة رابطة الدوري الإسباني على الاتفاقية مع صندوق ”CVC“ الاستثماري بمثابة طعنة تؤكد ضرورة الرحيل عن الدوري الإسباني، بعد طعنة رفض دوري السوبر الأوروبي.

ويوم الخميس أقرت الجمعية العمومية لرابطة الدوري الإسباني الاتفاقية مع صندوق ”CVC“ الاستثماري، بموافقة 38 ناديا ومعارضة ريال مدريد وبرشلونة.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن ريال مدريد يرى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون إيجابية لكل من الدوري الإنجليزي والنادي الملكي، خاصة أن البريمرليغ يناسب مطالب بيريز من حيث قوة الأندية والفائدة المالية.

خافيير تيباس: فلورنتينو بيريز يكذب وعلى ريال مدريد وبرشلونة احترام الليغا ودوري أبطال أوروبا https://t.co/x6P2sFruOt pic.twitter.com/CacIEHJAAe — إرم سبورت (@EremSports) April 22, 2021

عائق بريكست

لكن أخطر ما يهدد خطة ريال مدريد في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي اتفاق بريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي والقانوني والإداري.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الأمر سيؤدي لعقبات قانونية أمام الدوري الإنجليزي لقبول نادٍ غير بريطاني في البريمرليغ.

ورغم ذلك قالت الصحيفة إنه ليس من الصعب تخيل انتقال ريال مدريد إلى الدوري الإنجليزي، وهو ما سيزيد من تطور البريمرليغ إلى حدود غير متوقعة.

ومن المقرر أن يبدأ مدريد مشواره في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2021/2022 اليوم السبت بمواجهة ديبورتيفو آلافيس.

الاتحاد الإسباني يعلن معارضته لاتفاقية رابطة الليغا مع "CVC" https://t.co/TobHGUXNmV pic.twitter.com/T9LMAxfRhE — إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021

دوري السوبر الأوروبي

وفي أبريل الماضي أعلن 12 ناديا أوروبيا تأسيس دوري السوبر الأوروبي، وتم تعيين فلورنتينو بيريز رئيسا لمجلس إدارة المسابقة.

لكن البطولة الجديدة قوبلت برفض واسع ما اضطر الأندية للانسحاب، في حين يرفض ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الانسحاب من المسابقة.

ويرى بيريز، الذي يبلغ من العمر 74 عاما، والذي يترأس ريال مدريد منذ عام 2009، أن دوري أبطال أوروبا فقد بريقه، وأن دوري السوبر الأوروبي سينقذ كرة القدم.