فابريزيو رومانو: مانشستر سيتي يعدل عرضًا للتعاقد مع هاري كين

يبدو أن مانشستر سيتي مصمم على التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين من منافسه توتنهام هوتسبير في السوق الصيفي الحالي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“، والمتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر موقع ”تويتر“: ”سيضغط مانشستر سيتي مرة أخرى للحصول على هاري كين خلال الأسبوع المقبل“.

وأضاف رومانو: ”العرض الجديد لمانشستر سيتي بقيمة 150 مليون يورو بات جاهزًا، وينتظر الموقف النهائي لتوتنهام“.

Manchester City will push again for Harry Kane next week. 🔵 #MCFC

€150m new bid ready and now waiting for Spurs final position – City are also open to include players or add-ons.

Spurs are still ‘determined’ to keep Harry Kane. No fresh bid received yet. Poker game. 🔛 #THFC https://t.co/TX737kCun6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2021