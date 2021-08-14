فابريزيو رومانو: مانشستر سيتي يعدل عرضًا للتعاقد مع هاري كين

يبدو أن مانشستر سيتي مصمم على التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين من منافسه توتنهام هوتسبير في السوق الصيفي الحالي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورت“، والمتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر موقع ”تويتر“: ”سيضغط مانشستر سيتي مرة أخرى للحصول على هاري كين خلال الأسبوع المقبل“.

وأضاف رومانو: ”العرض الجديد لمانشستر سيتي بقيمة 150 مليون يورو بات جاهزًا، وينتظر الموقف النهائي لتوتنهام“.

Manchester City will push again for Harry Kane next week. 🔵 #MCFC €150m new bid ready and now waiting for Spurs final position – City are also open to include players or add-ons. Spurs are still ‘determined’ to keep Harry Kane. No fresh bid received yet. Poker game. 🔛 #THFC https://t.co/TX737kCun6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2021

وتابع: ”مانشستر سيتي منفتح أيضًا على تعديل العرض، ليضمن وجود لاعبين أو إضافات“.

وعن موقف توتنهام من بيع هاري كين قال رومانو: ”لا يزال توتنهام مصممًا على الاحتفاظ بهاري كين، ولم يحصل النادي على عروض جديدة بشأنه حتى الآن“.

وسبق أن عبر المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن رغبته الصريحة في التعاقد مع هاري كين، لكنه قال إنه ينتظر موافقة توتنهام على إتمام الصفقة.

ويريد مانشستر سيتي تعزيز صفوفه بمهاجم قوي بعد رحيل هدافه التاريخي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي انتهى عقده بنهاية الموسم وانضم لبرشلونة.

من جهته لا يُخفي هاري كين رغبته في الرحيل عن توتنهام والانتقال إلى نادٍ يمكنه التتويج معه بالألقاب.

ولم ينل كين مع توتنهام أي لقب، علمًا بأن آخر لقب حققه السبيريز كان في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية العام 2008.

ويمتد عقد هاري كين، البالغ من العمر 28 عامًا، مع توتنهام حتى يونيو 2024، وهو ما يمنح إدارة توتنهام للتمسك بفرصة الإبقاء على اللاعب.

وغاب كين عن تدريبات توتنهام، منذ يوم الإثنين الماضي، في محاولة منه للضغط على إدارة الفريق للسماح له بالرحيل، لكن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قالت، أمس الجمعة، إن كين سيكون جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي، يوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وسجل كين 221 هدفًا، وقدَّم 47 تمريرة حاسمة في 336 مباراة مع توتنهام، وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات.

واحتل توتنهام المركز السابع في الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، وسيشارك السبيرز في دوري المؤتمر الأوروبي، وهي البطولة الثالثة لأندية الاتحاد الأوروبي بعد دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

ويُعرف عن دانييل لافي، رئيس توتنهام، صعوبة السماح برحيل لاعبيه، حيث سمح برحيل لوكا مودريتش وغاريث بيل في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات عامي 2012 و2013 على الترتيب.