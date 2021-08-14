الصحف الرياضية: حرب بارتوميو ولابورتا.. مانشستر يونايتد مريض.. ويوم ديبالا

شكلت انطلاقة الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، وحرب برشلونة بين الرئيسين السابق والحالي ودين ليونيل ميسي على فريقه السابق، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية، الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمصير هاري كين بين توتنهام ومانشستر سيتي، وغضب يورغن كلوب مدرب ليفربول من الأندية التي تنفق أموالًا كبيرة في سوق الانتقالات، وأبرز لقاءات، السبت، في الدوريات الأوربية، وأخبار سوق الانتقالات، وضغط برشلونة لتسجيل صفقاته الجدد ممفيس ديباي، وإريك غارسيا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وتصريحات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وكتبت: ”كارلو أنشيلوتي: الفريق جيد لكن سوق الانتقالات مفتوح“.

كما تحدثت عن مهاجمة جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة للرئيس الحالي خوان لابورتا، وكتبت: ”بارتوميو يدافع عن نفسه ويهاجم لابورتا“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان حول مستقبل كيليان مبابي، وكتبت: ”بوكيتينو: مبابي هو لاعب في فريقنا وسيبقى كذلك“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز فالنسيا على خيتافي في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإسباني، ولقاءات السبت.

سبورت

ركزت الصحيفة على ضغط برشلونة من أجل تسجيل الهولندي ممفيس ديباي في لائحة الفريق، وكتبت: ”ضغط من أجل ممفيس“.

وتحدثت الصحيفة عن دين ميسي على برشلونة، وكتبت: ”برشلونة مطالب بدفع 52 مليون يورو لميسي“.

كما اهتمت بدفاع جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة عن نفسه، ومهاجمة الرئيس الحالي خوان لابورتا، وكتبت: ”الحرب بين بارتوميو ولابورتا“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الدوري الإسباني، وكتبت عن لقاء ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد: ”أنشيلوتي يبدأ الدوري الإسباني بكثير من الشكوك“.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت: ”مراسل أنشيلوتي“ و“الإيطالي يرغب في الفوز من أجل أول لقب في الدوري الإسباني ليتوج بلقب الدوري في الدوريات الخمس الكبرى“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز فالنسيا على خيتافي في افتتاح لقاءات الدوري الإسباني وكتبت: ”فالنسيا يفوز بـ10 لاعبين“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة، والسباق من أجل تسجيل ممفيس ديباي وإيريك غارسيا وكتبت: ”سباق من أجل ممفيس ديباي وإيريك غارسيا“.

كما اهتمت الصحيفة بطواف إسبانيا للدراجات الهوائية.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز برينتفورد على آرسنال 2/0 في افتتاح لقاءات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”النحل في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز“.

كما تحدثت عن لقاء توتنهام ومانشستر سيتي، ومشاركة هاري كين، وكتبت: ”نونو سانتو يتحقق من سلامة الحالة النفسية لهاري كين“.

الصحيفة اهتمت بانتقاد يورغن كلوب مدرب ليفربول للإنفاق الكبير في سوق الانتقالات، وكتبت: ”يورغن كلوب غاضب بشدة من المنفقين الكبار“.

كما اهتمت الصحيفة بمانشستر يونايتد، وكتبت: ”أولي جونار سولشاير: مانشستر يونايتد مريض في الصيف“.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برينتفورد أمام آرسنال 2/0 في افتتاح لقاءات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”ركبتي النحل“.

كما تحدثت عن لقاء توتنهام ومانشستر سيتي وهاري كين، وكتبت: ”غوارديولا ضد نونو سانتو: لعب كين“.

الصحيفة اهتمت بغضب يورغن كلوب مدرب ليفربول من الأندية التي تنفق أموالًا كثيرة في السوق، وتصريحات أولي جونار سولشاير حول مانشستر يونايتد، وتوماس توخيل حول مانشستر سيتي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وستراسبورغ في الدوري الفرنسي، وتطورات مصير كليان مبابي، وكتبت: ”والآن“.

كما تحدثت عن خسارة موناكو أمام لوريان، وكتبت: ”موناكو يسقط“ ولقاء ليل ونيس في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات صفقة انتقال مانويل لوكاتيلي ليوفنتوس، وكتبت: ”لوكاتيلي إنه الاتفاق“.

كما تحدثت عن النجم الشاب دوشان فلاهوفيتش، وكتبت: ”فلاهوفيتش يعزز فيورنتينا لكن أتلتيكو مدريد جدي“.

الصحيفة اهتمت باللقاءات الودية، وكتبت عن لقاء يوفنتوس وأتلانتا: ”آليغري يجرب غاسبيريني“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، وتطورات التعاقد مع لوكاتيلي، وكتبت: ”يوم ديبالا“ و“نصف التفاهم بالنسبة للوكاتيلي“.

الصحيفة اهتمت بمصير أندريا بيلوتي في تورينو.