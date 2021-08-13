افتتاح الدوري الإنجليزي: برينتفورد الصاعد حديثًا يذيق آرسنال مرارة الهزيمة

ألحق برينتفورد الوافد الجديد الى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خسارة مفاجئة بآرسنال في مستهل الموسم 2-صفر على ملعب الاول في ”غريفين بارك“ الجمعة.

وجاءت بداية المباراة دون طموحات مشجعي ”المدفعجية“، حيث تمكن مهاجم برينتفورد، الإسباني سيرغي كانوس وعلى خلاف التوقعات، بمنح الوافد الجديد الى الدوري الممتاز التقدم بهدف دون ردّ في الدقيقة 21 إثر تسديدة رائعة من داخل المنطقة بعدما حاول السويسري غرانيت تشاكا تشتيت الكرة بالرأس فوصلت الى قدمي لاعب برنتفورد الذي ما لبث أن حوّلها داخل الشباك بنجاعة كبيرة.

وبدأ آرسنال الشوط الثاني بإرادة وتصميم لقلب النتيجة وفيما سعى لاعبو ”الغانرز“ لفرض التعادل، جاءهم الردّ بالضربة القاضية بهدف للدنماركي كريستيان نورغارد (73) وسط حالة من الذهول للمدرب ميكل أرتيتا ومشجعي الفريق اللندني.

وجاء الهدف ليُجسد الإرباك الدفاعي الذي ظهر عليه الضيوف، بعد رمية تماس أحدثت بلبلة داخل منطقة دفاع آرسنال قبل ان يتابعها اللاعب الدنماركي داخل شباك الحارس لينو بكرة رأسية. سيكون على آرسنال التعويض في المرحلة الثانية والتي سيواجه فيها خصماً صعباً هو تشلسي.

وافتقد آرسنال لخدمات المهاجمَين الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ والفرنسي ألكسندر لاكازيت بسبب المرض، علماً أنّ النادي اللندني كان قد اكتفى بصفقة واحدة بارزة خلال سوق الإنتقالات الصيفي من خلال ضمّ المدافع الدولي الإنجليزي بن وايت مقابل 50 مليون جينه إسترليني، فيما يستمر سعيه لضمّ مهاجم قبل إغلاق السوق.

وكان الإسباني ميكل أرتيتا يطمح مدرب آرسنال يطمح لتحقيق بداية جيدة بعد موسم متفاوت أنهاه الفريق اللندني في المركز الثامن ليفشل في حجز مكان له في أي من المسابقتين القاريتين.

من جهته، صعد نادي برينتفورد إلى الدوري الانجليزي الممتاز بفوزه على سوانسي سيتي 2-صفر في نهائي ملحق الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) على ملعب ويمبلي، لينهي انتظاراً دام 74 عاماً.