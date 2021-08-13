منع مشجع لآرسنال من دخول الملعب لـ 3 سنوات بسبب "التحريض على العنف" ضد تشاكا

أعلن نادي آرسنال، اليوم الجمعة، منع أحد مشجعيه من دخول الملعب لـ 3 سنوات بسبب الإساءة للاعب الوسط ”جرانيت تشاكا“ على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووُجهت اتهامات إلى المشجع ”بالتحريض على العنف“ ضد تشاكا، والإساءة العنصرية ضد لاعب لم يكشف عن اسمه في توتنهام هوتسبير على وسائل التواصل الاجتماعي الموسم الماضي.

ولم يتم الكشف أيضًا عن تفاصيل هذه الإساءات على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال آرسنال في بيان: ”تم منعه من دخول الملعب لثلاث سنوات، وهي عقوبة قابلة للطعن، وهذا الإجراء يتماشى مع لوائح العقوبات التي وضعها النادي وتم تحديثها مؤخرًا لتشمل المخالفات عبر الإنترنت، وكذلك تلك التي ارتكبت في الملعب“.

أرتيتا قبل افتتاح الدوري الإنجليزي: آرسنال يحاول التأقلم مع "أصعب فترة انتقالات" https://t.co/Nuo1Gthphy pic.twitter.com/FPrv4Wmlz7 — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

مفاوضات مع ريال مدريد لضم أوديغارد

من جهة أخرى دخل نادي آرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بشأن إمكانية عودة مارتن أوديغارد للفريق الإنجليزي.

وأمضى أوديغارد ”22 عامًا“ النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا لآرسنال، حيث قدَّم ما يكفي ليجعل ميكيل أرتيتا مدرب الفريق معجبًا بإمكانياته.

ويحرص آرسنال الذي أنهى، الموسم الماضي، في المركز الثامن، على إضافانعة ص ألعاب لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبالإضافة إلى أوديغارد، ارتبط اسم آرسنال بالتعاقد مع جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي، وحسام عوار لاعب ليون.

ولكن يبدو الآن أن احتمالية التعاقد مع ”أوديغارد“ هي الأقرب، وعلمت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.أيه.ميديا“ أن المفاوضات تم فتحها بين آرسنال وريال مدريد.

وانتقل أوديغارد بشكل مؤقت إلى آرسنال، في يناير الماضي، بعدما فشل بحجز مقعد في التشكيل الأساس لريال مدريد تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان، ولكنه أيضًا لم يكن قادرًا على إقناع كارلو أنشيلوتي بموهبته خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وهذه المرة قد يكون انتقاله إلى آرسنال دائمًا، خاصة أن الفريق الإنجليزي بصدد بيع جو ويلوك لنيوكاسل للحصول على المزيد من الأموال لإتمام الصفقة.

وشارك أوديغارد في 20 مباراة في كل المسابقات مع آرسنال، العام الماضي، وسجل هدفين.