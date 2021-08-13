مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام: هاري كين جاهز وغوارديولا يتهرب من سؤال عن النجم الإنجليزي

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يوم الجمعة، إن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير سيكون جاهزا لمواجهة مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، رغم أن سيتي يسعى للتعاقد معه ورصد نحو 150 مليون جنيه إسترليني لذلك.

وعاد هداف توتنهام إلى التدريب الكامل لأول مرة، يوم الجمعة، بعد الخضوع لاختبار كوفيد-19 وجاء سلبيا، لليوم الخامس على التوالي، مما مكنه من إنهاء الحجر الصحي بعد إجازة طويلة في جزر الباهاما والولايات المتحدة الأمريكية.

وسيتخذ البرتغالي نونو إسبريتو سانتو المدير الفني لتوتنهام قرارا نهائيا بشأن ما إذا كان يعتقد بأن كين في حالة جيدة بما يكفي للمشاركة ضد مانشستر سيتي، يوم الأحد، في افتتاح مباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تليغراف: مانشستر سيتي يرفع قيمة عرضه للتعاقد مع هاري كين https://t.co/kQXI04yAl1 pic.twitter.com/ML6rip4IuA — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

ومن المقرر أن يتدرب كين مرة أخرى، يوم السبت. وإذا اعتقد سانتو أن قائد إنجلترا لائق بما يكفي ليتم ضمه إلى الفريق، فمن المتوقع أن يشارك هداف توتنهام في المباراة، لكن القرار النهائي في يد مديره الفني الجديد.

وأوضح سانتو أنه لم يتحدث بعد مع قائد الفريق اللندني الذي تدرب بمفرده حتى يوم الخميس (أمس) للالتزام بالبروتوكولات لتقليل خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وفي الواقع، إن قرار مشاركة كين في المباراة صعب للغاية؛ نظرا لحقيقة أنه لم يتدرب كثيرا منذ عودته من الإجازة، مع احتمال تعرضه لإصابة يمكن أن تدمر انتقالا قياسيا بريطانيا إلى مانشستر سيتي وإمكانية حصول النادي اللندني على 150 مليون جنيه إسترليني في صفقة ضخمة.

ومع ذلك، ليس من المتوقع أن يرفض اللاعب البالغ من العمر 28 عاما اللعب على الرغم من المخاطر المرتبطة بمشاركته.

وتم التشكيك في احترافية كين على نطاق واسع خلال الأسبوعين الماضيين؛ بعد تأخره في الانضمام لفريقه الذي يستعد للموسم الجديد.

وكان من المقرر أن يعود كين إلى التدريبات، يوم الإثنين الماضي، لكنه تأخر في ذلك، وقد أصدر بيانا الأسبوع الماضي، أصر فيه على عدم رفضه التدريب، على الرغم من رغبته في الانضمام إلى سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الانتقالات.

وكين جاهز للظهور مع توتنهام مرة أخرى، على الرغم من وضوح نيته ورغبته في الانتقال لملعب الاتحاد من أجل الفوز بالألقاب.

غوارديولا مدرب سيتي يتهرب من أسئلة بشأن كين

وفي نفس السياق تهرب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من أسئلة بشأن هاري كين قائلا، إن قائد منتخب إنجلترا لا يزال يلعب في صفوف توتنهام، ومن الخطأ الحديث عن مستقبله.

وربطت تقارير مهاجم توتنهام باحتمال الانتقال لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف. وقال غوارديولا للصحفيين، الأسبوع الماضي، إن سيتي يرغب في ضمه لكن الكرة في ملعب توتنهام.

وسيلتقي الفريقان في مستهل مشوارهما بالدوري الممتاز، يوم الأحد.

وقال غوارديولا: ”أجبت على هذا السؤال في المؤتمر الصحفي السابق.. المرة السابقة كانت استثنائية. عادة لا أتحدث عن الانتقالات“.