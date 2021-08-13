سولشاير مدرب مانشستر يونايتد: صفقة فاران لم تنته بنسبة 100%

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إن صفقة انتقال المدافع رفائيل فاران من ريال مدريد لم تنته ”بنسبة مئة في المئة“، ولن يكون اللاعب الفرنسي موجودا في مباراة الفريق الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد.

ويبدأ يونايتد مشواره في الدوري الممتاز، غدا السبت 14 أغسطس، ضد ليدز يونايتد في أولد ترافورد.

وكان من المتوقع أن يكشف يونايتد رسميا عن صفقة التعاقد مع الدولي الفرنسي هذا الأسبوع بعد أن توصل الناديان إلى اتفاق من حيث المبدأ الشهر الماضي.

مانشستر يونايتد يعلن رسميا توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع رافائيل #فاران.#إرم_سبورت pic.twitter.com/gzcwIG9Kpu — إرم سبورت (@EremSports) July 27, 2021

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: ”لم يتدرب معنا.. الأمور تحتاج إلى بعض الوقت. لم تنته الصفقة بنسبة 100%. لن يشارك في المباراة لأنه لم يتدرب معنا“.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن رسميا يوم 27 يوليو الماضي، توصله إلى اتفاق مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي رافائيل فاران، في الميركاتو الحالي.

وقال يونايتد في بيانه الرسمي آنذاك: “يسر نادي مانشستر يونايتد أن يعلن أن النادي توصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال المدافع الفرنسي الدولي والفائز بكأس العالم، رافائيل فاران، بعد أن يخضع للفحص الطبي وشروط اللاعب التي يجري الانتهاء منها“.

كما أصدر نادي ريال مدريد بيانا أعلن فيه رحيل فاران، قائلا: “نادينا يشكرك على احترافك وسلوكك المثالي خلال المواسم العشرة التي دافعت فيها عن قميصنا، والتي فزت خلالها بـ18 لقبا: 4 في دوري أبطال أوروبا، 4 في كأس العالم للأندية، 3 في كأس السوبر الأوروبي، 3 في كأس الملك، و3 في كأس السوبر الإسباني“.

شبكة "سكاي سبورتس" كشفت أن #مانشستر_يونايتد بدأ محادثات رسمية مع إدارة #ريال_مدريد لبحث إمكانية ضم المدافع رافاييل فاران.#إرم_سبورت pic.twitter.com/LI0OJiMKHL — إرم سبورت (@EremSports) July 13, 2021

جاهزية سانشو

لكن الجناح جيدون سانشو القادم من بروسيا دورتموند سيكون متاحا في المباراة على ملعب أولد ترافورد، يوم السبت.

وتابع سولشاير: ”استمتعنا بفترة إعداد جيدة للموسم الجديد. الأسبوعان الأخيران كانا في غاية القوة مع عودة جميع اللاعبين. رغم غياب بعض اللاعبين للإصابة وكوفيد-19 فإننا نشعر بالثقة قبل المباراة الافتتاحية“.

ولا يزال المهاجم إدينسون كافاني وقلب الدفاع إيريك بايلي والجناح أماد ديالو يخضعون للعزل الذاتي وسيغيبون عن مباراة ليدز.

واحتل يونايتد المركز الثاني الموسم الماضي.