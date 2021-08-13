رسميا.. ليفربول يجدد عقد فان دايك حتى 2025

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميا، اليوم الجمعة، تجديد عقد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك حتى يونيو 2025.
وقال ليفربول في بيان رسمي: ”وقّع فان دايك اليوم، عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي حتى 2025“.
He’s 𝑶𝑼𝑹 centre-half ✊
The story continues… @VirgilvDijk 🤩 pic.twitter.com/bQInOG1ba2
— Liverpool FC (@LFC) August 13, 2021
ونقل موقع ليفربول عن فان دايك قوله: ”توقيع عقد جديد مع الريدز أمر مذهل، إنه شيء يجب أن أفتخر به، وأنا فخور جدًا به، والأمر كذلك بالنسبة لزوجتي وأولادي ووكلائي“.
وأضاف: ”سأستمر في العمل بكل قوة، وأتطلع إلى ما سأحققه في المستقبل مع ليفربول.. أنا سعيد جدًا وفخور“.