رياضة

رسميا.. ليفربول يجدد عقد فان دايك حتى 2025
تاريخ النشر: 13 أغسطس 2021 9:21 GMT
تاريخ التحديث: 13 أغسطس 2021 9:25 GMT

رسميا.. ليفربول يجدد عقد فان دايك حتى 2025

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميا، اليوم الجمعة، تجديد عقد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك حتى يونيو 2025. وقال ليفربول في بيان رسمي: "وقّع فان دايك اليوم،

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميا، اليوم الجمعة، تجديد عقد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك حتى يونيو 2025.

وقال ليفربول في بيان رسمي: ”وقّع فان دايك اليوم، عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي حتى 2025“.

ونقل موقع ليفربول عن فان دايك قوله: ”توقيع عقد جديد مع الريدز أمر مذهل، إنه شيء يجب أن أفتخر به، وأنا فخور جدًا به، والأمر كذلك بالنسبة لزوجتي وأولادي ووكلائي“.

وأضاف: ”سأستمر في العمل بكل قوة، وأتطلع إلى ما سأحققه في المستقبل مع ليفربول.. أنا سعيد جدًا وفخور“.

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