تليغراف: مانشستر سيتي يرفع قيمة عرضه للتعاقد مع هاري كين

قالت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الخميس، إن مانشستر سيتي يستعد لرفع قيمة عرضه لإقناع توتنهام بالموافقة على انتقال هدافه المميز هاري كين إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة ”تليغراف“ أن مانشستر سيتي على استعداد لتقديم عرض بقيمة 150 مليون يورو (نحو 127 مليون جنيه إسترليني) مقابل التعاقد مع هاري كين، إذا حصلوا على إشارة من توتنهام بإمكانية إبرام صفقة.

ويصر توتنهام على أن كين ليس للبيع رغم رغبة المهاجم في الانتقال إلى مانشستر سيتي. وسبق أن رفض عرضا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني وفقا للصحيفة ذاتها.

وأكدت أن مانشستر سيتي لم يفقد الأمل في التعاقد مع كين هذا الصيف، وينتظر متابعة وضع اللاعب الذي سيعود لتدريبات توتنهام غدا الجمعة، حال كانت نتيجة اختباره لفيروس كورونا اليوم الخميس سلبية.

ونقلت صحيفة ”تليغراف“ عن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، رغبة الفريق في التعاقد مع هاري كين، لكنه أوضح أنه إذا رفض توتنهام التفاوض، فسينتهي الأمر.

وغاب كين عن تدريبات توتنهام منذ يوم الاثنين الماضي، في محاولة منه للضغط على إدارة الفريق للسماح له بالرحيل.

ونجح هاري كين في تسجيل 221 هدفا وقدم 47 تمريرة حاسمة في 336 مباراة مع توتنهام، لكنه لم ينل أي لقب على المستوى الجماعي، رغم فوزه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات.

ويبحث مانشستر سيتي عن مهاجم قوي بعد رحيل هدافه التاريخي سيرجيو أغويرو، الذي انضم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

ومن المقرر أن يستضيف توتنهام منافسه مانشستر سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي للموسم 2021/2022، يوم الأحد.

واحتل توتنهام المركز السابع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وسيشارك السبيرز في دوري المؤتمر الأوروبي، وهي البطولة الثالثة لأندية الاتحاد الأوروبي بعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويعرف عن دانييل لافي، رئيس توتنهام، صعوبة السماح برحيل لاعبيه، حيث سمح برحيل لوكا مودريتش وغاريث بيل في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات عامي 2012 و2013 على الترتيب.

وشارك كين مع منتخب بلاده إنجلترا في بطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020″، حيث سجل 4 أهداف، لكنه خسر بركلات الترجيح في المباراة النهائية أمام إيطاليا في يوليو الماضي.