لوكاكو يصل لندن لاستكمال إجراءات الانضمام لتشيلسي

وصل الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى لندن لاستكمال ما سيكون أغلى صفقة انتقال في تاريخ تشيلسي للحصول على خدمات مهاجم إنتر ميلان.

وقالت شبكة سكاي سبورتس، هذا الأسبوع، إن تشيلسي بطل دوري الأبطال وافق مبدئيًا على صفقة قياسية للنادي مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني (135.26 مليون دولار) لاستعادة لاعبه السابق لوكاكو من إنتر ميلان.

وذكرت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ أن لوكاكو سافر بطائرة خاصة إلى لندن مع وكيل أعماله.

سبورت ميدياست: لوكاكو يجري الفحص الطبي قبل التوقيع لتشيلسي https://t.co/QAdp4a49dm pic.twitter.com/E41BVvYgJ6 — إرم سبورت (@EremSports) August 9, 2021

وكشفت شبكة ”سكاي“ أن المهاجم البلجيكي خضع للفحص الطبي في ميلانن في وقت سابق هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يوقع عقدًا لخمس سنوات.

وانضم المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 28 عامًا، إلى تشيلسي في 2011 لكنه خاض 15 مباراة فقط قبل بيعه لإيفرتون في 2014 بعد فترة إعارة في وست بروميتش ألبيون.

وانضم إلى مانشستر يونايتد في 2017 قبل انتقاله إلى إيطاليا في 2019.

وسجل لوكاكو 24 هدفًا في الدوري في موسم 2020-2021، وساهم في تتويج إنتر بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 11 عامًا، الموسم الماضي.

ونجح تشيلسي في التعاقد مع لوكاكو، صيف 2011، قادمًا من آندرلخت البلجيكي مقابل 15 مليون يورو، وشارك في 15 مباراة مع البلوز، قدم فيها تمريرة حاسمة واحدة، ولم يسجل أي هدف.

ومن تشيلسي انتقل لوكاكو بنظام الإعارة إلى ويستهام وإيفرتون، قبل أن ينتقل إلى الأخير بنظام الانتقال الدائم، صيف 2014، مقابل 35 مليون يورو، ومنه إلى مانشستر يونايتد.

وانتقل لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان، صيف 2019، مقابل 74 مليون يورو.