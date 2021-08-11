فيل فودين نجم مانشستر سيتي يكشف موعد عودته من الإصابة

قال لاعب وسط مانشستر سيتي فيل فودين، اليوم الأربعاء، إنه ”يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى للعودة إلى المباريات، مما يعني عدم لحاقه ببداية الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم“.

وغاب الدولي الإنجليزي، البالغ عمره 21 عاماً، عن الهزيمة في نهائي بطولة أوروبا الشهر الماضي أمام إيطاليا بركلات الترجيح، كما غاب عن تدريبات سيتي التي تسبق انطلاق الموسم الجديد.

فيل فودين نجم مانشستر سيتي يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في #الدوري_الإنجليزي في موسم 2020/21.#إرم_سبورت pic.twitter.com/5iROOgLc9s — إرم سبورت (@EremSports) June 5, 2021

وقال فودين لشبكة سكاي سبورتس: ”الإصابة في القدم لا تزال تؤلمني قليلا. كان من المحزن أن أتعرض لهذه الإصابة قبل نهائي بطولة أوروبا. صادفني سوء حظ لكني أعمل جاهدا لاستعادة لياقتي في صالة الألعاب الرياضية“.

وأضاف: أتمنى العودة في أسرع وقت ممكن“.

وتابع: ”أحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى للتعافي، وأتمنى أن يمر الوقت سريعاً وأن أعود للملعب في أقرب وقت“.

ويستهل سيتي حامل اللقب الموسم الجديد في ضيافة توتنهام هوتسبير يوم الأحد، وسيغيب فودن أيضاً على الأرجح عن مواجهتي نوريتش سيتي وآرسنال.

وتخوض إنجلترا مباريات في تصفيات كأس العالم أمام المجر وأندورا وبولندا في بداية سبتمبر (أيلول).

وستكون أول مباراة لمانشستر سيتي في الدوري بعد فترة التوقف الدولية أمام مضيفه ليستر سيتي في 11 سبتمبر (أيلول).