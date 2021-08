التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد فياريال في كأس السوبر الأوروبي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”ويندسور بارك“ في أيرلندا لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا وفياريال حامل لقب الدوري الأوروبي في نسخة جديدة من مباراة السوبر الأوروبي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

🚨 It's #SuperCup day! 🚨

🏆 Which European Champion will claim the trophy in Belfast: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea OR Villarreal 🇪🇸? #UEL pic.twitter.com/VesHzTYQ2H

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 11, 2021