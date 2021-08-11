التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد فياريال في كأس السوبر الأوروبي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”ويندسور بارك“ في أيرلندا لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا وفياريال حامل لقب الدوري الأوروبي في نسخة جديدة من مباراة السوبر الأوروبي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

🚨 It's #SuperCup day! 🚨 🏆 Which European Champion will claim the trophy in Belfast: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea OR Villarreal 🇪🇸? #UEL pic.twitter.com/VesHzTYQ2H — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 11, 2021

ماذا يقول التاريخ؟

يتقابل الفريقان للمرة الأولى في أي بطولة رسمية ولم يسبق أن توج فياريال بهذه البطولة بل ويخوضها للمرة الأولى.

في الوقت الذي فاز فيه تشيلسي بهذه البطولة مرة وحيدة عام 1998 على حساب ريال مدريد الإسباني بهدف دون رد.

ويشارك تشيلسي للمرة الخامسة في تاريخه ببطولة كأس السوبر الأوروبي بعدما خسر الرهان في 3 مرات وفاز مرة وحيدة.

ويواجه المدرب الإسباني يوناي إيمري المدير الفني لفريق فياريال منافسه تشيلسي للمرة السادسة بعدما تقابلا 5 مرات وفاز مرة وتعادل مرة أخرى وتلقى 3 هزائم.

ولم يسبق أن واجه المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، منافسه فياريال أو المدرب يوناي إيمري.

كيف يفكر توخيل؟

يسعى توماس توخيل لتحقيق الفوز بلقب السوبر الأوروبي بعدما قاد الفريق لإنهاء موسمه بشكل رائع والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

واعترف توخيل في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، بأن هناك قصورا واضحا في فترة الإعداد والتي تبدو معقدة مع ارتباط الدوليين بخوض مباريات مع منتخباتهم خلال الصيف.

وأشار إلى أن كل تركيز فريقه ينصب على التتويج بلقب السوبر الأوروبي وحسم البطولة على حساب منافس ليس سهلا وهو فياريال.

ومن المرجح أن يلعب توخيل بتشكيلته التي تضم حارس المرمى إدوارد ميندي وأمامه ثلاثي خط الدفاع كورت زوما وانطونيو روديجير وسيزار أزابيلكويتا.

ويقود خط الوسط نغولو كانتي وبجواره ماتيو كوفاسيتش ويمينا هيدسون اودوي ويسارا ماركوس ألونسو بينما يقود الهجوم تيمو فيرنر وخلفه كاي هافيرتز وحكيم زياش.

ماذا يدور في عقل إيمري؟

يسعى المدرب يوناي إيمري لتحقيق الفوز على حساب تشيلسي وقيادة فياريال نحو ثاني لقب أوروبي في تاريخه، بعدما فاز على مانشستر يونايتد الإنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي بركلات الترجيح.

وقال إيمري في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن تشيلسي حامل لقب دوري الأبطال وهو فريق قوي ومنافس صعب، ولكن فريقه سيلعب من أجل الفوز وتحقيق اللقب.

وأكد أن فياريال فريق كبير ويمثل بطولة مهمة وهي الدوري الإسباني، وحصل على لقب الدوري الأوروبي، متوقعا مواجهة ساخنة بين الفريقين.

ومن المنتظر أن يعتمد فياريال على تشكيلته التي تضم الحارس سيرجيو أسينخو وأمامه رباعي خط الدفاع عيسى ماندي وراؤول ألبيول وجوان فويث وألبرتو مورينو.

ويقود خط الوسط مانويل مورلانيس ومانو تريغيروس وعلى الأطراف يارمي بينو وألفونسو ساج، بينما يقود الهجوم جيرارد مورينو وفرناندو نينو.

وقال عبد الظاهر السقا، مدافع غينشلر بيرليجي التركي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون مهمة وقوية للفريقين في بداية الموسم.

وأوضح أن تشيلسي فريق مميز وأنهى الموسم الماضي بصورة رائعة بعد التتويج بلقب دوري الأبطال ولكنه سيتأثر بإجهاد بعض لاعبيه الذين شاركوا في اليورو، وخاصة ماسون ماونت.

وأشار إلى أن فياريال لن يكون لقمة سائغة، وكان أحرج من قبل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي واقتنص منه لقب الدوري الإنجليزي، موضحا أن إيمري يجيد تضييق المساحات والوصول لمرمى المنافسين بلمسات معدودات.