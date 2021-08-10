توخيل: أشعر بالحزن لعدم إنهاء ميسي مسيرته في برشلونة

أعرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي، عن حزنه على رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة، وانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وكان برشلونة أعلن، الخميس الماضي، نهاية مسيرة ميسي مع الفريق، بعد 21 عامًا، ليرحل الهداف التاريخي للنادي الكتالوني بعد فشل تجديد عقده؛ بسبب قواعد رابطة الدوري الإسباني.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة ”RMC“، يوم الثلاثاء: ”ميسي سيكون جيدًا لكل فرق العالم ولأي فريق في العالم“.

وأضاف: ”أنا حزين قليلًا لأنه لم ينهِ مسيرته في برشلونة، كان ميسي وبرشلونة واحدًا“.

وكان توخيل قد أقيل العام الماضي من منصبه كمدرب لسان جيرمان رغم قيادته الكتيبة الباريسية إلى ثلاثية الدوري، والكأس، وكأس الرابطة، ونهائي دوري الأبطال، ليتولى إدارة تشيلسي الإنجليزي، ويتوج معهم بلقب دوري أبطال أوروبا.

وينتظر أن يوقع ميسي عقده رسميا مع باريس سان جيرمان وتقديمه لاعبا للفريق، غدا الأربعاء، بعد اجتياز الفحوصات الطبية اللازمة.

ووصل ميسي إلى فرنسا اليوم الثلاثاء؛ من أجل إتمام انتقاله إلى باريس سان جيرمان، عقب توصله لاتفاق مع النادي بعد رحيله المفاجئ عن برشلونة.

🗣️💬 Thomas Tuchel : "Messi est bien pour toutes les équipes du monde. Je suis un peu triste qu’il ne termine pas sa carrière au Barça. Messi et Barcelone ne faisaient qu’un." — RMC Sport (@RMCsport) August 10, 2021

ويمثل هذا الاتفاق انقلابا كبيرا في باريس سان جيرمان، الذي سيضيف أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ إلى هجومه المذهل بالفعل في وجود البرازيلي نيمار والفرنسي الشاب كيليان مبابي.

ولوح ميسي، الذي ارتدى قميصا كتب عليه ”هنا باريس“، مبتسما لعشرات المشجعين الذين جاءوا لاستقباله في مطار لوبورجيه في ضواحي العاصمة الفرنسية بعد وصوله من برشلونة.

وتجمع عشرات المشجعين في المطار قبل وصوله وهم يهتفون ”ميسي، ميسي، ميسي“.

ولم يكشف ميسي أي تفاصيل عن الاتفاق، الذي تم التوصل له بعد أيام من إعلان برشلونة أنه لا يستطيع تحمل تجديد عقد اللاعب؛ بسبب قواعد الدوري الإسباني المتعلقة باللعب المالي النظيف.

لكن خورخي ميسي، والد قائد الأرجنتين، قال للصحفيين في برشلونة، مؤكدا تقارير صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية وصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن اللاعب توصل لاتفاق للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وقالت ليكيب إن الاتفاق سيكون لمدة عامين، وإن ميسي سيخضع للفحص الطبي في وقت لاحق اليوم، ومن المرجح أن يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة وصوله غدا الأربعاء.

ولم يعلق باريس سان جيرمان على التقارير، لكنه بث مقطعا قصيرا للفيديو يستعرض معالم باريس وطائرة تهبط وصورة مقربة لشخص يوقع بعض الأوراق، وفي الخلفية يمكن سماع موسيقى مبهجة وكلمات تقول ”جوهرة جديدة في باريس“.

ولم يكشف الفيديو، الذي تم بثه على تويتر، عن ميسي، لكنه كشف عن ست كرات ذهبية، وهي جائزة سنوية تمنح لأفضل لاعب في العالم، وفي الخلفية برج إيفل.

ويشعر الكثير من مشجعي برشلونة بالذهول لانتهاء مسيرة ميسي المظفرة والمليئة بالألقاب مع النادي الكتالوني، الذي انضم له عندما كان طفلا، لكن وصول ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 682 هدفا، سيعزز طموحات باريس سان جيرمان للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة.

وفاز ميسي بأربعة ألقاب لدوري الأبطال مع برشلونة، وعشرة ألقاب للدوري الإسباني.