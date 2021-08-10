رابطة الدوري الإنجليزي تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة العنصرية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنها اتخذت إجراءات جديدة لمواجهة العنصرية في اللعبة قبل انطلاق الموسم الجديد، من بينها حظر دخول مشجعين بشكل دائم للملاعب حال ارتكاب مخالفات.

واتفقت جميع الأندية الـ20 في البطولة على فرض عقوبات على مستوى الدوري الممتاز، بما في ذلك حظر دخول أي فرد تثبت إدانته بتوجيه إساءة من أي نوع لموظف أو لاعب أو حكم أو مشجع من الفريق المنافس خلال المباراة.

#ويلفريد_زاها أصبح أول لاعب في #الدوري_الإنجليزي يتوقف عن حركة الجلوس على ركبته قبل المباراة.

اللاعب أصدر بيانًا رسميًا قبل المباراة، قال فيه: "أشعر بأن الحركة قد أصبحت شيئًا روتينيًا نقوم به قبل المباراة بينما لا زال بعضنا يتلقى الإساءات العنصرية".#إرم_سبورت pic.twitter.com/6pHhZ5S3Ai — إرم سبورت (@EremSports) March 13, 2021

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز: ”الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديتنا يدينون جميع أشكال السلوك العنصري .. التزام جميع الأندية بفرض حظر على مستوى الدوري يظهر أنه لا مكان للتمييز والعنصرية“.

وأضاف في بيان رسمي: كرة القدم رياضة للجميع. يمارسها الناس من كل الطبقات والخلفيات. ندعو المشجعين للوقوف معنا ومع أنديتنا للمساعدة في مكافحة العنصرية والإبلاغ عن أي إساءة“.

وستنطلق مباريات الدوري الإنجليزي، يوم 14 أغسطس المُقبل، وتستمر المنافسات لمدة 9 شهور وستقام الجولة الأخيرة 22 مايو 2022.

وشهدت النسخة الأخيرة للبريميرليغ تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، بعد تفوقه على مانشستر يونايتد الذي حل في المركز الثاني في المسابقة، وجاء ليفربول بالمركز الثالث.

The #PL today announces new enhanced anti-discrimination measures to be implemented in the 2021/22 season to make it clear that any form of discriminatory behaviour is unacceptable in football and wider society Full statement: https://t.co/WhjITFCpzi #NoRoomForRacism pic.twitter.com/FkAq2U7wVJ — Premier League (@premierleague) August 10, 2021

اختبارات عشوائية للكشف عن كورونا

من جهة أخرى، سيخضع المشجعون الذين يحضرون مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى اختبارات عشوائية لوضع كوفيد-19 لديهم في بعض الاستادات، خلال الأسابيع الأولى من الموسم الجديد.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان، إن على حاملي التذاكر الاستعداد لتقديم إثبات حول تلقيهم التطعيم بصورة كاملة أو نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا في غضون 48 ساعة قبل المباراة.

وأضافت الرابطة أنها تعمل على إدخال الاختبارات “بطريقة مرحلية، بحيث يكون هناك أقل قدر ممكن من التعطيل وأقصى قدر ممكن من الأمان”.

ويجب على المشجعين أيضا الامتثال لميثاق جديد للسلوك، طبقا لرابطة الدوري الممتاز، وهو ما يتضمن وضع الكمامات داخل الأماكن المغلقة وتجنب الاتصال الوثيق بأشخاص لا يعرفونهم، واتباع علامات إرشادية ذات اتجاه واحد حول الاستادات.

وقالت الرابطة: “على الرغم من إعادة فتح البلاد، فقد أوضحت الحكومة أن هذا الوباء ما زال بعيدا عن الانتهاء. من المحتمل أن تخضع إجراءات السلامة الخاصة بالمباريات للتغيير في غضون مهلة قصيرة”.

ورفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قيود كوفيد-19 في إنجلترا في 19 يوليو تموز. وارتفع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في بريطانيا بواقع خمسة بالمئة خلال الأسبوع الماضي، وسجلت البلاد 25161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الإثنين.