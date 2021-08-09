نونو سانتو: هاري كين في الحجر الصحي بمقر تدريبات توتنهام

قال نونو إسبريتو سانتو، مدرب توتنهام هوتسبير، إن المهاجم هاري كين عاد لناديه وعزل نفسه بمقر التدريبات التزاما بإجراءات الحجر الصحي عقب قضاء عطلة في جزر الباهاما وفلوريدا.

وغاب كين، البالغ 28 عاما، عن التدريبات الأسبوع الماضي استعدادا للموسم الجديد، لكنه أكد أنه ”لم يرفض أبدا“ التدريب وسط تكهنات بأنه يحاول الضغط على توتنهام من أجل الانتقال لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح نونو أنه لم يتحدث بعد مع قائد الفريق اللندني الذي سيتدرب بمفرده حتى يوم الخميس للالتزام بالبروتوكولات لتقليل خطر الإصابة بعدوى كورونا.

وأضاف نونو عقب الفوز 1-صفر على الغريم آرسنال وديا، أمس الأحد: ”هاري معنا ويجب أن يدخل الحجر الصحي لكنه يتدرب ونتوقع انضمامه لنا بعد تطبيق كل البروتوكولات“.

وواصل: ”سأتحدث مع هاري في أقرب وقت ممكن ولدينا حصة تدريبية اليوم وأتمنى التحدث معه، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي“.

وأكد بيب غوارديولا، مدرب سيتي، يوم الجمعة، أن ناديه حريص على التعاقد مع قائد إنجلترا بعد تقارير عن رفض توتنهام العرض المبدئي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (138.66 مليون دولار) في يونيو حزيران الماضي.

كما أصدر النجم الإنجليزي بيانا رسميا لإنهاء الجدل بشأن حقيقة تمرده على النادي من أجل الرحيل.

وقال كين في بيانه الذي نشره على حسابه بموقع تويتر: ”لقد مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن جئت إلى توتنهام لأول مرة. وفي كل سنة أنتم (المشجعون) أظهرتم لي الدعم الكامل والحب“.

وأضاف: ”لهذا السبب من المؤلم قراءة بعض التعليقات… والتشكيك في احترافيتي“.

وتابع: ”لن أخوض في تفاصيل الموقف، لكن أريد أن أوضح أنني لم ولن أرفض التدرب أبدا، وسأعود إلى النادي غدا السبت، كما هو مخطط لي“.

واختتم: ”لن أفعل أي شيء يعرض العلاقة التي تربطني بالجماهير للخطر، لأنهم قدموا لي دعما كبيرا خلال فترة وجودي مع النادي. هذه علاقتنا دائما. وهذا حالنا اليوم أيضا“.

وسيستضيف توتنهام، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع، سيتي في الجولة الافتتاحية لموسم 2021-2022 بالدوري يوم 15 أغسطس آب الجاري.