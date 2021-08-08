روبرتسون يتعرض لإصابة خطيرة تضع ليفربول في مأزق قبل انطلاق الدوري الإنجليزي (فيديو)

تعرض أندرو روبرتسون، ظهير ليفربول الإنجليزي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه الودية ضد أتليتك بلباو الإسباني.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من المباراة وهو يعرج في نهاية الشوط الأول بعد تعرضه لضربة قوية أثناء محاولته صد عرضية.

وأصدر نادي ليفربول بيانًا مقتضبًا حول الإصابة قال فيه: ”سيخضع روبرتسون لأشعة، صباح غدٍ الإثنين، للوقوف على حجم إصابة كاحل القدم التي تعرض لها أمام أتليتك بلباو“.

إصابة خطيرة لنجم #ليفربول روبرتسون خلال مباراة الفريق مع بلباو قبل أسبوع من انطلاق الدوري الإنجليزي. اللاعب عبر عن تفائله في رسالة عبر انستغرام كما شكر الجماهير على دعمها له. pic.twitter.com/HedrKPSyIH — إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2021

ويبدو أن اللاعب لن يكون جاهزًا للمشاركة في افتتاح الدوري الإنجليزي، الأسبوع المقبل، مما سيضع يورغن كلوب مدرب الريدز في ورطة كونه سيعمل على تجهيز البديل في أسرع وقت ممكن.

ولم يتم الكشف عن مدة غياب روبرتسون عن الملاعب، إلا أن تقارير صحفية إنجليزية قالت إن الإصابة إذا كانت من الدرجة الأولى، سيغيب اللاعب من أسبوعين إلى 4 أسابيع.

أما إذا كانت من الدرجة الثانية سيغيب من 6 إلى 8 أسابيع، وإذا كانت من الدرجة الثالثة / سيغيب 12 أسبوعًا أو أكثر.

وتعادل ليفربول أمام أتلنتيك بلباو بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين وديًا، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وقال يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول: ”إصابة روبرتسون في الكاحل تبدو مؤلمة للغاية، وحدث التواء في كاحله عندما كانت الكرة في مقدمة قدمه“.

ورفض كلوب التهويل من حجم الإصابة قائلًا: ”استقر ألم روبرتسون بالفعل، لكن لا يمكننا أن نقول أي شيء آخر دون مزيد من صور الأشعة، غدًا، ويجب أن يُجرى له فحص وبعد ذلك سنعرف المزيد.“