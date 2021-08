تقرير: إنتر ميلان يوافق على بيع لاوتارو مارتينيز إلى توتنهام

كشفت تقارير صحفية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي لضم اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”التايمز“ البريطانية اليوم الأحد، فقد ”توصل توتنهام إلى اتفاق مع إنتر ميلان لضم مارتينيز مقابل 60 مليون يورو“.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت اسم اللاعب بالانتقال إلى آرسنال، ليضم اللاعب الذي ينتهي عقده مع إنتر في 2023.

إنتر ميلان يُعاني من أزمة مالية طاحنة في الفترة الحالية، أجبرته على بيع عدة لاعبين مؤثرين.

As per @garyjacob, Spurs have agreed a fee with Inter Milan for Lautaro Martínez. Plan is to play him alongside Harry Kane. More to follow on https://t.co/eM9Lj3pmnj shortly. Priority has been the defence but you don't pass up an opportunity like this with Inter's current issues.

— Alasdair Gold (@AlasdairGold) August 8, 2021