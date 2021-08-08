رياضة

تقرير: إنتر ميلان يوافق على بيع لاوتارو مارتينيز إلى توتنهام
تاريخ النشر: 08 أغسطس 2021 12:08 GMT
تاريخ التحديث: 08 أغسطس 2021 12:20 GMT

تقرير: إنتر ميلان يوافق على بيع لاوتارو مارتينيز إلى توتنهام

كشفت تقارير صحفية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي لضم اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، خلال الميركاتو الصيفي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي لضم اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”التايمز“ البريطانية اليوم الأحد، فقد ”توصل توتنهام إلى اتفاق مع إنتر ميلان لضم مارتينيز مقابل 60 مليون يورو“.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت اسم اللاعب بالانتقال إلى آرسنال، ليضم اللاعب الذي ينتهي عقده مع إنتر في 2023.

إنتر ميلان يُعاني من أزمة مالية طاحنة في الفترة الحالية، أجبرته على بيع عدة لاعبين مؤثرين.

وبجانب مارتينيز، يستعد إنتر ميلان لبيع نجمه روميلو لوكاكو إلى تشيلسي مقابل 97 مليون جنيه إسترليني، وفقا لما ذكرته شبكة ”سكاي سبورتس“.

وفي وقت سابق، باع النادي ظهيره المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو.

وباع أيضا ماتيو بوليتانو وأنتونيو كاندريفا وريجوبرتو ريفاس.

وضم 5 لاعبين أبرزهم ماتيو دارميان مقابل 2.5 مليون يورو.

بينما توتنام ضم الحارس بييرلويجي كوليني والمدافع كريستيان روميرو والجناح براين خيل.

يذكر أن لاوتارو ساعد إنتر على التتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، حيث شارك في 48 مباراة، مسجلا 19 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

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