ليستر سيتي يتوج بطلا لكأس الدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي

توج ليستر سيتي بطلا لكأس الدرع الخيرية، بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”ويمبلي“، وهي المواجهة التي تقام مع بداية كل موسم في إنجلترا بين بطلي الدوري والكأس.

سجل هدف الفوز لليستر سيتي كيليتشي إيهياناتشو من ضربة جزاء مع الدقيقة 89.

وحصد ليستر سيتي لقب الدرع الخيرية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن سبق له التتويج باللقب عام 1971.

ليستر سيتي يهزم مانشستر سيتي (1-0) ويتوج بطلاً لكأس الدرع الخيرية.#إرم_سبورت pic.twitter.com/X0sU5hBSv8 — إرم سبورت (@EremSports) August 7, 2021

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي للمرة السابعة في تاريخه، في حين اقتنص ليستر لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

وكان ليستر سيتي يسعى لتحقيق لقب الدرع الخيرية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى أيضا في الموسم الماضي، في حين كان يرغب مانشستر سيتي بالحصول على اللقب للمرة السابعة في تاريخه، وللمرة الثالثة في الأعوام الأربعة الأخيرة، بعد فوزه أعوام 1937 و1968 و1972 و2012 و2018 و2019، ولكن ليستر خطف اللقب.