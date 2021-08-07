التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب ويمبلي لمتابعة اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي وليستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية بافتتاح موسم كروي مثير في إنجلترا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي وليستر سيتي في كأس الدرع الخيرية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ويمبلي، الساعة 19:15، بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس بريميوم 1“ بصوت المعلق رؤوف بن خليف.

ماذا يقول التاريخ؟

حقق مانشستر سيتي لقب كأس الدرع الخيرية 6 مرات آخرها العام 2019، بينما خسر البطولة 6 مرات، ويظهر في هذه البطولة للمرة 13 عبر تاريخه.

وحقق ليستر سيتي اللقب مرة وحيدة العام 1971، وخسر مرة العام 2016.

وكان آخر لقاء بين الفريقين أقيم، يوم 3 أبريل الماضي، وفاز مانشستر سيتي في ملعب ليستر 2/0 سجلها بنيامين ميندي، وغابرييل جيسوس.

ويشارك مانشستر سيتي في هذه البطولة بوصفه حامل لقب الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، بينما يلعب ليستر سيتي بوصفه بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويقود مانشستر سيتي المدرب الإسباني بيب غوارديولا والذي يتطلع لتحقيق لقبه الحادي عشر مع الفريق بعدما حصد لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات، كما حقق لقب كأس الاتحاد مرة، وفاز أيضًا بلقب كأس الرابطة 4 مرات، وتُوج بلقب كأس الدرع الخيرية مرتين.

غوارديولا يرد على إمكانية تعاقد مانشستر سيتي مع ميسي https://t.co/jR21mJHkDe pic.twitter.com/9rmucAXjug — إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021

ويخوض غوارديولا مباراته رقم 13 ضد ليستر سيتي، وحقق 9 انتصارات، وتلقى 3 هزائم فقط، ولم يعرف طعم التعادل في أي مباراة أمام ليستر سيتي.

ويقود ليستر سيتي المدرب برندان رودجرز والذي يسعى إلى تحقيق ثاني ألقابه مع ليستر سيتي بعد التتويج بلقب كأس الاتحاد في الموسم المنقضي.

ويخوض رودجرز مواجهته الثامنة ضد غوارديولا، وحقق الفوز مرة مقابل تعادلين و4 هزائم، بينما واجه رودجرز فريق مانشستر سيتي 15 مرة وفاز في 4 مرات وتعادل مثلها، وتلقى 7 هزائم.

غوارديولا.. ولقب جديد مع السيتي

يبحث مانشستر سيتي عن تحقيق لقب جديد تحت قيادة مدربه غوارديولا وافتتاح الموسم بشكل مميز وحسم الفوز على حساب ليستر سيتي.

وقال بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يبحث عن تحقيق الفوز باللقب أمام ليستر سيتي وحسم البطولة، كما تطرق غوارديولا للحديث عن صفقات مانشستر سيتي، وعلى رأسها التعاقد مع جاك غريليش جناح أستون فيلا ومنتخب إنجلترا، مشيدًا بالصفقة وقدرات اللاعب.

ومن المنتظر أن يعتمد مانشستر سيتي على تشكيلته التي تضم: حارس المرمى زاك ستيفن، وأمامه رباعي خط الدفاع ناثان آكي، وروبن دياز، ويمينًا جواو كانسيلو، ويسارًا بنيامين ميندي.

رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع جاك غريليش https://t.co/FU9y10ZBD4 pic.twitter.com/zOvlyOiwDx — إرم سبورت (@EremSports) August 5, 2021

ويقود خط الوسط فرناندينهو، وبجواره إلكاي غوندوغان، والصاعد كول بالمر صاحب الـ19 عامًا، بينما يقود خط الهجوم رياض محرز، وبرناردو سيلفا، والصاعد صامويل إيدوزي صاحب الـ18 عامًا.

أسلحة ليستر سيتي

يرفع ليستر سيتي راية التحدي في مواجهة مانشستر سيتي أملًا بحصد اللقب، وهو ما أشار إليه المدرب برندان رودجرز في حديثه خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة.

وأكد رودجرز أن مانشستر سيتي فريق مذهل، وفاز بلقب الدوري الإنجليزي، ولكنه سيلعب لتحقيق الفوز باللقب على حساب السيتي، وحصد الفوز في مواجهة كأس الدرع.

ويعتمد ليستر سيتي على تشكيلته التي تضم: حارس المرمى كاسبر شمايكل، وأمامه رباعي الدفاع كاجلار سويونكو، وويلفريد نديدي، في غياب ثنائي قلب الدفاع جوني إيفانز، وويسلي فوفانا، للإصابة، بينما يلعب يمينًا ريكاردو بيريرا، ويسارًا ريان بيرتراند.

ويقود خط الوسط يوري تيليمانس، وبجواره بوبكر سوماري، ويمينًا مارك ألبريتون، ويسارًا هارفي بارنس، ويقود خط الهجوم جايمي فاردي، وبجواره كيليتشي إيهيناتشو.

وقال عبدالظاهر مدافع غنتشلربيرليغي التركي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن مباريات كأس الدرع الخيرية أشبه بلقاءات ودية في إطار رسمي، ولكنها تنتهي بالتتويج ببطولة، موضحًا أن دوافع ليستر سيتي قد تكون أقوى من دوافع مانشستر سيتي.

وأوضح أن ليستر سيتي بحاجة للتتويج بهذه البطولة، ولديه قدرات هجومية ودفاعية تساعده على تقديم مباراة قوية بوجود القناص فاردي، والجناح بارنس، كما أن مانشستر سيتي يخوض مباراة افتتاحية للموسم وربما يريح بعض نجومه، خاصة أن الصيف الحالي شهد إقامة بطولة أمم أوروبا.

وتوقع السقا أن تكون المباراة فرصة مميزة لتألق النجم الجزائري رياض محرز، خاصة أن محرز كان مميزًا في الموسم الماضي، والتتويج بكأس الدرع ببصمة محرز سيكون مهمًا له في ظل منافسة منتظرة مع غريليش.