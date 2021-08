التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في كأس الدرع الخيرية

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى ملعب ويمبلي لمتابعة اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي وليستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية بافتتاح موسم كروي مثير في إنجلترا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي وليستر سيتي في كأس الدرع الخيرية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ويمبلي، الساعة 19:15، بتوقيت السعودية.

Helping secure our #FACupFinal victory in May 🧤@KSchmeichel1 💪 pic.twitter.com/Y9N9WHvYwI

— Leicester City (@LCFC) August 6, 2021