هاري كين يعلن عودته لتدريبات توتنهام

قال هاري كين، نجم منتخب إنجلترا ونادي توتنهام، إنه سيعود لتدريبات ناديه غدا السبت ”تماما كما كان مخططا له“.

وأشار كين، في بيان عبر حساباته على السوشيال ميديا، إلى أنه لن يقدم على أي تصرف يؤثر على علاقته بجماهير توتنهام.

وقبل انطلاق بطولة الأمم الأوروبية أعلن هاري كين رغبته في مغادرة توتنهام بحثا عن الألقاب والبطولات التي فشل في تحقيقها مع ناديه الحالي.

وتلقى هاري كين عرضا ضخما من مانشستر سيتي، لكن دانييل ليفي رئيس توتنهام رفض بيع قائد توتنهام.

ولم يعد كين لتدريبات توتنهام رغم عودة اللاعبين الدوليين لتدريبات منتخبات بلدانهم بعد بطولة الأمم الأوروبية، ما دفع ناديه لمعاقبته، وهو أمر علق عليه نونو سانتو مدرب الفريق قائلا: ”هذه أمور يجب حلها داخليا“.

وسيفتتح توتنهام مبارياته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بمواجهة مانشستر سيتي يوم 15 أغسطس الجاري.

ولم يذكر كين في بيانه أنه صرف النظر عن فكرة الرحيل عن النادي، لكنه أكد عودته للتدريبات.