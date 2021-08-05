رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع جاك غريليش

أعلن نادي مانشستر سيتي، رسميا، تعاقده مع جاك غريليش من أستون فيلا، اليوم الخميس.

وقال مانشستر سيتي عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”إنه هنا! يسعدنا أن نعلن عن التوقيع مع جاك غريليش، بعقد مدته ست سنوات. مرحبًا بك في سيتي جاك“.

HE'S HERE! We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal. Welcome to City, Jack! 💙 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL — Manchester City (@ManCity) August 5, 2021

ونقل موقع مانشستر سيتي عن غريليش قوله: ”مانشستر سيتي هو أفضل فريق في إنجلترا مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم، إنه حلم تحقق أن تكون جزءًا من هذا النادي“.

وأضاف: ”خلال المواسم العشرة الماضية فاز مانشستر سيتي بألقاب كبرى باستمرار، لقد نقلهم بيب إلى المستوى التالي، وتعد كرة القدم التي يلعبها هذا الفريق هي الأكثر إثارة في أوروبا. اللعب تحت قيادة بيب والتعلم منه سيكون شيئًا خاصًا، وهذا شيء يريده أي لاعب كرة قدم كبير“.

وتابع: ”المرافق هنا رائعة، أنا بصراحة لا أطيق الانتظار للبدء، وألتقي بالجميع وأبدأ اللعب“.

وكانت وسائل إعلام إنجليزية قد توقعت إتمام الصفقة، وقالت إنها مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار).

وسيرتدي غريليش مع مانشستر سيتي الرقم 10.

من جهته، قال تشيكي بيغريستين مدير كرة القدم في مانشستر سيتي: ”نحن سعداء للغاية لأننا نستطيع الترحيب بجاك غريليش في مانشستر سيتي. إنه موهبة لا تصدق“.

وأضاف: ”تطور جاك خلال المواسم القليلة الماضية سواء بالنسبة للنادي أو منتخب بلاده كان واضحًا للجميع. موهبته الطبيعية إلى جانب التزامه بالتحسن كلاعب جعله يصبح أحد أكثر اللاعبين المهاجمين إثارة في كرة القدم العالمية“.

وتابع بيغريستين: ”أنا متأكد من أن الجماهير ستحب رؤية غريليش مع فريقنا، يحب غوارديولا الطريقة التي يلعب بها، ونشعر جميعًا أنه مناسب تمامًا لمانشستر سيتي، أسلوبنا وأسلوبه يتطابقان بشكل مثالي، أنا متحمس لمشاهدته خلال السنوات القادمة“.

وحال كانت هذه تكلفة الصفقة فإن غريليش بات أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكسر الرقم القياسي السابق للفرنسي بول بوغبا عند عودته لمانشستر يونايتد من يوفنتوس مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني في 2016.

بدأ غريليش، البالغ من العمر 25 عامًا، مسيرته في أكاديمية أستون فيلا قبل الانتقال إلى الفريق الأول عام 2014، وشارك معه في 213 مباراة، سجل فيها 32 هدفا وصنع 43.

وكان غريليش ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا ”يورو 2020“ الذي خسر بركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي البطولة الشهر الماضي.