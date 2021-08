رسميا.. مانشستر سيتي يتعاقد مع جاك غريليش

أعلن نادي مانشستر سيتي، رسميا، تعاقده مع جاك غريليش من أستون فيلا، اليوم الخميس.

وقال مانشستر سيتي عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”إنه هنا! يسعدنا أن نعلن عن التوقيع مع جاك غريليش، بعقد مدته ست سنوات. مرحبًا بك في سيتي جاك“.

HE'S HERE!

We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.

Welcome to City, Jack! 💙

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL

— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021