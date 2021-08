وفاة نجل مايكل بالاك إثر حادث سير

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن إميليو بالاك نجل لاعب الوسط الألماني السابق مايكل بالاك، لقي مصرعه؛ إثر حادث سير مميت، اليوم الخميس.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“، فإن إميليو بالاك تُوفي عن عمر 18 عاما، في ترويا جنوب لشبونة بالبرتغال، بالقرب من منزل اشتراه والده منذ سنوات.

وأوضحت الصحيفة بأن سيارة رباعية الدفع سقطت على رأس الضحية وسحقته على الأرض.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شرطة المنطقة: ”أعرف أن القتيل كان نجل لاعب كرة قدم معروف، ولكن ليس لدي تفاصيل حول هويته“.

وأضاف: ”لم تنجح جهود إحياء الشاب في مكان الحادث، حيث تم إعلان وفاته في المكان الذي وقع فيه الحادث، وتم نقل جثة الشاب إلى معهد الطب الشرعي في مدينة سانتياغو دو كاسيم جنوب موقع الحادث؛ لتشريح الجثة“.

وأكد خورخي سانتوس، المتحدث باسم قوة الشرطة: ”توفي رجل يبلغ من العمر 18 عاما إثر حادث في عقار خاص في تروي، لقد تلقينا رسالة بعد الساعة الثانية صباحا بقليل، لست مخولا بالخوض في تفاصيل حول هوية القتيل“.

وكتب تشيلسي الإنجليزي، الذي لعب له بالاك بين 2006 و2010 على موقع ”تويتر“: ”كل شخص مرتبط بتشيلسي يشعر بالصدمة والحزن عندما علم بوفاة إميليو بالاك في سن مبكرة للغاية، كل مشاعرنا مع والده مايكل وعائلته في هذا الوقت الحزين“.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“، فإن مايكل بالاك، البالغ من العمر 44 عاما، اختار البرتغال مكانا للراحة والتعافي بعد استئصال ورم بالقرب من الحبل الشوكي العام الماضي.

ولم يصدر أي تعليق من بالاك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.

All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2021