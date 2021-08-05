رياضة

وفاة نجل مايكل بالاك إثر حادث سير
تاريخ النشر: 05 أغسطس 2021 14:43 GMT
تاريخ التحديث: 05 أغسطس 2021 15:50 GMT

وفاة نجل مايكل بالاك إثر حادث سير

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن إميليو بالاك نجل لاعب الوسط الألماني السابق مايكل بالاك، لقي مصرعه؛ إثر حادث سير مميت، اليوم الخميس. ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن إميليو بالاك نجل لاعب الوسط الألماني السابق مايكل بالاك، لقي مصرعه؛ إثر حادث سير مميت، اليوم الخميس.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“، فإن إميليو بالاك تُوفي عن عمر 18 عاما، في ترويا جنوب لشبونة بالبرتغال، بالقرب من منزل اشتراه والده منذ سنوات.

وأوضحت الصحيفة بأن سيارة رباعية الدفع سقطت على رأس الضحية وسحقته على الأرض.

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ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شرطة المنطقة: ”أعرف أن القتيل كان نجل لاعب كرة قدم معروف، ولكن ليس لدي تفاصيل حول هويته“.

وأضاف: ”لم تنجح جهود إحياء الشاب في مكان الحادث، حيث تم إعلان وفاته في المكان الذي وقع فيه الحادث، وتم نقل جثة الشاب إلى معهد الطب الشرعي في مدينة سانتياغو دو كاسيم جنوب موقع الحادث؛ لتشريح الجثة“.

وأكد خورخي سانتوس، المتحدث باسم قوة الشرطة: ”توفي رجل يبلغ من العمر 18 عاما إثر حادث في عقار خاص في تروي، لقد تلقينا رسالة بعد الساعة الثانية صباحا بقليل، لست مخولا بالخوض في تفاصيل حول هوية القتيل“.

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وكتب تشيلسي الإنجليزي، الذي لعب له بالاك بين 2006 و2010 على موقع ”تويتر“: ”كل شخص مرتبط بتشيلسي يشعر بالصدمة والحزن عندما علم بوفاة إميليو بالاك في سن مبكرة للغاية، كل مشاعرنا مع والده مايكل وعائلته في هذا الوقت الحزين“.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“، فإن مايكل بالاك، البالغ من العمر 44 عاما، اختار البرتغال مكانا للراحة والتعافي بعد استئصال ورم بالقرب من الحبل الشوكي العام الماضي.

ولم يصدر أي تعليق من بالاك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجح تشيلسي في التعاقد مع بالاك من بايرن ميونخ صيف عام 2006، بعد أن أمضى 4 مواسم مع النادي البافاري، وظل مع البلوز حتى 2010 حيث عاد إلى بايرن ليفركوزن الذي لعب له 3 سنوات.

ونال بالاك مع تشيلسي لقبا في الدوري الإنجليزي، ولقبا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، و3 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في كأس الدرع الخيرية.

وصعد بالاك مع تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2007/2008، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد، بعد التعادل 1/1 في الأشواط الأصلية والإضافية.

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