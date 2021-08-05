كيف تؤثر إصابة توني كروس على خطط ريال مدريد في الميركاتو؟

ذكرت صحيفة “ آس “ الإسبانية أن إصابة الألماني توني كروس وغيابه عن بداية موسم ريال مدريد تغلق الباب أمام رحيل الثنائي الإسباني داني سيبايوس والنرويجي مارتين أوديغارد من ريال مدريد، إلا في حال توصل الإدارة إلى عرض مالي مغر لا يرفض.

وأكدت الصحيفة أن إصابة الدولي الألماني قد تفتح الباب لحصول سيبايوس، وأوديغارد على فرصة اللعب في بداية الموسم ودقائق أكثر في الموسم المقبل، كما أن الإدارة لا ترغب في تكرار خطأ المدرب السابق زين الدين زيدان والذي سمح لهما بالرحيل، وتعرض الفريق لمواقف صعبة في الموسم نتيجة إصابة لاعبي الوسط؛ ما اضطره للاستعانة بلاعب الفريق الثاني بلانكو في عدة لقاءات.

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وبالإضافة لإصابة توني كروس فتقدم الكرواتي لوكا مودريتش في العمر ( 35 سنة) سيقلص من مشاركاته في الموسم الجديد، علما أنه شارك في الموسم الماضي في 48 لقاء من أصل 52 بنسبة 92 في المائة، فيما شارك الألماني في 42 لقاء بنسبة 80 في المائة.

وما زال مستقبل النجم النرويجي الشاب مارتين أوديغارد غير واضح في ريال مدريد في ظل أخبار عن اهتمام آرسنال بالتعاقد معه بشكل دائم بعدما قضى نصف الموسم الماضي معارا في الفريق، ويطالب اللاعب بدور أهم في وسط الميدان، ويخشى من تأثير خطة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على مشاركاته في الموسم المقبل.

بينما يفضل داني سيبايوس البقاء في ريال مدريد وعبر في تصريحات سابقة عن رغبته في الحديث مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ومع إدارة ريال مدريد حول دوره في الموسم المقبل وإمكانية حصوله على دقائق أكثر للعب.

كما ينتظر الأوروغوياني فيدي فالفيردي أن يكون له دور أكبر هذا الموسم في ظل تقدم الثنائي كروس ومودريتش في العمر، وكان شارك الموسم الماضي في 33 لقاء بنسبة تفوق 63 في المائة وغاب لفترة بسبب الإصابة.

إصابة توني كروس ،حسب الصحيفة الإسبانية، ستغير كثيرا من خطط ريال مدريد خصوصا في وسط الميدان عبر منح دور أكبر لفيدي فالفيردي، ودقائق أكثر لسيبايوس وأوديغارد، والأهم هو إغلاق الباب أمام رحيلهم هذا الصيف.

ويعاني توني كروس من ”آلام العانة“ وسط تقارير عن غيابه لنهاية سبتمبر.