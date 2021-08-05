إصابة خطيرة لفوفانا مدافع ليستر في مباراة ودية أمام فياريال (فيديو)

تعرض المدافع الفرنسي الشاب ويسلي فوفانا البالغ من العمر 20 سنة لإصابة قوية خلال مباراة فريقه ليستر سيتي الودية أمام فياريال الإسباني بطل مسابقة الدوري الأوروبي والذي انتهى بفوز الفريق الإنجليزي 3-2.

المدافع الفرنسي أصيب بعد تدخل من لاعب فياريال نينو ليسقط على الأرض ويتلقى العلاج لفترة طويلة على أرضية الملعب، وتم نقله للمستشفى عبر سيارة إسعاف وتم إعطاؤه الأوكسجين.

Ohhhhhhhh le terrible tacle, et la grosse blessure pour le défenseur français Wesley Fofana 😢😢 #LEIVIL pic.twitter.com/Qkx37L7MZH — Ishaq Chebli (@IshaqChebli) August 4, 2021

وحسب تقارير إعلامية بريطانية فساق المدافع الفرنسي قد تكون تعرضت لكسر خطير، إذ شوهد زملاؤه في حالة حزن وظهر المهاجم النيجيري كليتشي إيهيناتشو يمسك برأسه بينما اندفع زملاؤه المصدومون من الإصابة نحوه وخصوصا شريكه في الدفاع التركي كاجلار سويونكو.

وقد تؤدي الإصابة لغياب المدافع _البالغ من العمر 20 عاما_ عن جزء كبير من الموسم المقبل؛ ما يشكل ضربة قوية للمدرب بريندان رودحيرس والذي يعتمد على المدافع الشاب منذ التعاقد معه صيف 2020 قادما من سانت إيتيان الفرنسي.

وتلقى ويسلي فوفانا دعما من جماهير ناديه عبر المواقع الاجتماعية، كما تعرض مهاجم فياريال للسخرية بعدما سجل هدفا في اللقاء الذي انتهى بفوز ليستر 3-2 وكان الفريق متقدما 3-0 قبل إصابة فوفانا ونقله للمستشفى.

ونشر ويسلي فوفانا صورة له على المواقع الاجتماعية وهو على نقالة في طريقه للمستشفى وكتب عليها ”الله أكبر“.