غريليش يخضع لفحص طبي في مانشستر سيتي

ذكرت محطة ”سكاي سبورتس“، اليوم الأربعاء، أن جاك غريليش قائد أستون فيلا سيخضع لفحص طبي في مانشستر سيتي، غدًا الخميس، قبل إتمام انتقاله إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار).

وسيصبح غريليش بذلك أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عند إتمام الصفقة ليكسر الرقم القياسي السابق للفرنسي بول بوغبا عند عودته لمانشستر يونايتد من يوفنتوس مقابل 89.3 مليون جنيه إسترليني في 2016.

وبدأ غريليش (25 عامًا) مسيرته في أكاديمية فيلا قبل اللعب مع الفريق الأول في 2014، وخاض صانع اللعب، الذي حمل شارة القيادة في مارس آذار 2019، أكثر من 200 مباراة مع فيلا، وسجل 32 هدفًا.

وكان ضمن تشكيلة إنجلترا في بطولة أوروبا 2020 حين خسر فريق المدرب غاريث ساوثغيت بركلات الترجيح من إيطاليا في النهائي.

وستعزز صفقة غريليش تشكيلة المدرب بيب غوارديولا إذ يسعى المدرب الإسباني إلى الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

⚽️🚀 Throwback to the best goal @JackGrealish has ever seen live… John McGinn – that's a beauty son.@jmcginn7 x @AVFCOfficial pic.twitter.com/kxr2ZK1IjT — The Sportsman (@TheSportsman) August 2, 2021

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سيتي حريص أيضًا على ضم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير مقابل مبلغ قد يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ليستر سيتي بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، يوم السبت، بينما يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بزيارة توتنهام، يوم 15 أغسطس/ آب الجاري.