رسميا.. ليفربول يجدد عقد أليسون بيكر (فيديو وصور)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميا، أن حارسه البرازيلي أليسون بيكر وقع عقدا طويل الأمد.

وبات بيكر ثالث لاعب يجدد عقده مع ليفربول، بعد مواطنه فابينيو والإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد.

He’s a ‘keeper… 🤩 @Alissonbecker has signed a new long-term contract with the Reds 😁🙌

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن عقد بيكر الجديد مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2027.

وانتقل بيكر، البالغ من العمر 28 عاما، من روما إلى ليفربول صيف عام 2018 مقابل 62 مليون يورو.

ولعب بيكر دورا أساسيا في تتويج ليفربول بلقب في الدوري الإنجليزي، ولقب في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في كأس العالم للأندية.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فقد شارك بيكر في 130 مباراة مع ليفربول، تلقى فيها 104 أهداف، وحافظ على نظافة الشباك في 59 مباراة، علما أنه سجل هدفا الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقل موقع ليفربول على الإنترنت عن بيكر قوله: ”أعتقد أنني لم أضيع الكثير من الوقت للتفكير في ذلك، أنا وعائلتي سعداء حقًا هنا، لقد استقر أطفالي في إنجلترا، في بلد مختلف، لكنهم يكبرون بهذه الطريقة، لذلك نحن سعداء حقًا، أنا سعيد حقًا لأنني أستطيع الاستمرار في ذلك مع عملي هنا، أقوم بعمل جيد هنا، لذلك أنا سعيد حقًا لاتخاذ هذا القرار – هذا ليس صعبًا بالنسبة لي ”.

وأضاف أليسون: ”علينا أن نحدد أهدافنا ويجب أن تكون عالية، وهي الفوز بكل شيء نلعب من أجله، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، والكؤوس، كل شيء“.

وتابع: ”من الواضح أن الفوز يعتمد على ما سنقدمه على أرض الملعب، علينا أن نقدم 100% على الأقل، إذا تمكنا من الضغط بقوة فسنذهب بعيدا“.

ومن المقرر أن يبدأ ليفربول موسم 2021/2022 بمواجهة نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 14 أغسطس.

Plenty of memories already made…and there’s many more to come 🇧🇷 🤩#AB1 pic.twitter.com/ciZ79BZP1V

— Liverpool FC (@LFC) August 4, 2021