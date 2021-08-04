رسميا.. فان غال يعود لقيادة المنتخب الهولندي للمرة الثالثة

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم رسميا، عودة لويس فان غال لقيادة ”الطواحين“، بعدما وقع عقدا حتى نهاية كأس العالم 2022 في قطر، ليخلف بذلك فرانك دي بوير، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة في دور الـ16 لكأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020“ أمام التشيك؛ ما عرّضه لانتقادات لاذعة.

ويأتي تعيين فان غال للمرة الثالثة في تدريب هولندا قبل أقل من أسبوع على احتفاله بعيد ميلاده الـ70.

وكان فان غال، تسلم تدريب منتخب هولندا في المرة الأولى في الفترة بين 2000 و2002، قبل أن يعود للمرة الثانية في الفترة من 2012 حتى 2014 ليقود منتخب ”الطواحين“ لاحتلال المركز الثالث في مونديال البرازيل 2014، وانتقل بعدها لتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن تمت إقالته بعد يومين من فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2016.

وتوج فان غال بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي مع أياكس أمستردام، كما فاز بألقاب محلية مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وألكمار.

وسيتولى بذلك فان غال منصب المدرب للمرة الثالثة، عقب تولي المنصب بين عامي 2000 و2001، عقب ترك برشلونة وبين 2012 و2014، عندما بلغ المركز الثالث في مونديال البرازيل.

وترجع حاجة المنتخب إلى تعيين مدرب جديد قبل خوض ثلاث مباريات أمام النرويج والجبل الأسود وتركيا، والتي ستعد حاسمة لتحديد الصدارة في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

فان غال كان اعتزل التدريب العام الماضي، قبل أن تؤكد التقارير الهولندية عودته من جديد لقيادة منتخب بلاده.